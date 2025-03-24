IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду стартует в Южно-Сахалинске

С 28 по 30 марта в центре водных видов спорта «Волна», самом крупном спортивном объекте Дальнего Востока, пройдут масштабные соревнования. Они объединят сильнейших спортсменов из шести стран: России, Аргентины, Армении, Белоруссии, Кубы и Эквадора. Это уникальная возможность увидеть борьбу за звание сильнейших в олимпийских дисциплинах — прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки, как в индивидуальной, так и в синхронной программе. Будет разыграно 8 комплектов наград.
Сборная России представлена звёздами мирового уровня. В команду вошли двукратные чемпионки Европы Кристина Ильиных и Виталия Королева, чемпионы Европы Мария Полякова и Илья Молчанов и другие топ-спортсмены.
Всего за медали поборются 23 российских прыгуна, прошедших отбор на Кубке России в Санкт-Петербурге.
Вход на соревнования свободный. Центр водных видов спорта «Волна» ждёт болельщиков. Приходите и вы поболеть за наших прыгунов!
Анастасия КАРАМУШКИНА.
Расписание IV Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду:
28 МАРТА
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- 10:00. Предварительные прыжки (муж., трамплин 3 м);
- 11:30. Предварительные прыжки (жен., вышка 10 м);
- 16:00. Финал (муж., трамплин 3 м);
- 17:10. Церемония открытия соревнований;
- 18:00. Финал (жен., вышка 10 м);
- 18:45. Финал (муж., синхрон, вышка 10 м).
29 МАРТА
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- 10:00. Предварительные прыжки (жен., трамплин 3 м);
- 11:30. Предварительные прыжки (муж., вышка 10 м);
- 16:00. Финал (жен., трамплин 3 м);
- 17:20. Финал (муж., вышка 10 м);
- 18:30. Финал (жен., синхрон, вышка 10 м).
30 МАРТА
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- 11:00. Финал (жен., синхрон, трамплин 3 м);
- 12:30. Финал (муж., синхрон, трамплин 3 м).