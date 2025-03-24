IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду стартует в Южно-Сахалинске

С 28 по 30 марта в центре водных видов спорта «Волна», самом крупном спортивном объекте Дальнего Востока, пройдут масштабные соревнования. Они объединят сильнейших спортсменов из шести стран: России, Аргентины, Армении, Белоруссии, Кубы и Эквадора. Это уникальная возможность увидеть борьбу за звание сильнейших в олимпийских дисциплинах — прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки, как в индивидуальной, так и в синхронной программе. Будет разыграно 8 комплектов наград.

Сборная России представлена звёздами мирового уровня. В команду вошли двукратные чемпионки Европы Кристина Ильиных и Виталия Королева, чемпионы Европы Мария Полякова и Илья Молчанов и другие топ-спортсмены.

Всего за медали поборются 23 российских прыгуна, прошедших отбор на Кубке России в Санкт-Петербурге.

Вход на соревнования свободный. Центр водных видов спорта «Волна» ждёт болельщиков. Приходите и вы поболеть за наших прыгунов!

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Расписание IV Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду:

28 МАРТА

10:00. Предварительные прыжки (муж., трамплин 3 м); 11:30. Предварительные прыжки (жен., вышка 10 м); 16:00. Финал (муж., трамплин 3 м); 17:10. Церемония открытия соревнований; 18:00. Финал (жен., вышка 10 м); 18:45. Финал (муж., синхрон, вышка 10 м).



29 МАРТА

10:00. Предварительные прыжки (жен., трамплин 3 м); 11:30. Предварительные прыжки (муж., вышка 10 м); 16:00. Финал (жен., трамплин 3 м); 17:20. Финал (муж., вышка 10 м); 18:30. Финал (жен., синхрон, вышка 10 м).



30 МАРТА