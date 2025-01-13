IV Российско-Китайские зимние молодёжные игры: в единой команде

В воскресный день на IV Российско-Китайских зимних молодежных играх было разыграно 15 комплектов медалей. Большую их часть выиграли российские спортсмены. И только в СК «Кристалл» на соревнованиях по шорт-треку господствовали на льду гости из Поднебесной.

Соревнования по шорт-треку вызвали повышенный интерес у островных любителей спорта. Впервые сахалинцы могли наблюдать за баталиями на льду в 2019 году во время проведения игр «Дети Азии».

Дорожка для соревнований, как правило, размещается на обычной хоккейной площадке. Повороты делают внутренним радиусом 8 метров, расстояние между закруглениями – 8,85 м. Общее расстояние круга – 111,12 м – получается при измерении дистанции в 0,5 м от бровки. Бегут конькобежцы против часовой стрелки. В соревнованиях на короткие дистанции, чтобы конькобежцы поворачивали на «чистом» льду, трассу вместе со стартовой чертой от забега к забегу немного смещают (финишная черта с аппаратурой фотофиниша неподвижна). На длинные выпускают машину для чистки после каждого забега.

Забеги проводят на 500, 1000, 1500 и 3000 метров.

Во время эстафеты участники могут менять друг друга в любой момент, кроме последних двух кругов. При этом они имеют право подталкивать своих товарищей. Упавшего спортсмена можно сменить в любой момент (в том числе и на последних кругах). У мужчин дистанция в эстафете 5000 м, у женщин – 3000 м.

С 1999 года проводится Кубок мира. На Олимпийских играх в 1988 году в Калгари шорт-трек был показательным видом спорта. Полностью принят в олимпийскую семью он был лишь в 1992 году и с тех пор является неотъемлемой частью «белых» Олимпиад.

Несмотря на то, что китайские спортсмены считались явными фаворитами в этом виде спортивной программы, первую золотую медаль завоевала россиянка. В финальном забеге на 1500 метров Альбина Алиева была быстрее всех. Время победительницы 2 минуты 31,959 секунды. Финишировшая второй Хао Жосюань проиграли россиянке 25 сотых секунды. Замкнула тройку призеров Чжэн Имин – 2:32,158. У юниоров на этой дистанции первые восемь мест в итоговом протоколе заняли конькобежцы из Китая. «Золото» завоевал Чжан Цзыся (2:39,908), серебро – Мах Мэн (2:40,009), бронзу – Ли Синьюй (2:40,110).

На дистанции 500 метров у юниорок финальный забег получился очень драматичным. Победительница смогла опередить занявшую четвертое место подругу по команде на 247 сотых секунды. Первенствовала в финальном забеге Линь Цзинъи – 45,673 секунды. Второй финишировала Анна Овчинникова – 45,848, третьей Ян Жунмяо – 45,852. У юношей на этой дистанции у россиян серебряная медаль, ее завоевал Давид Макарян – 42,279 секунды. Чемпион Чжан Синьчжэ опередил нашего спортсмена на 140 сотых секунды. Замкнул тройку призеров Тянь Миньшо с результатом 42,413 секунды.

В эстафете у девушек на 3000 метров первые две ступеньки пьедестала почета заняли россиянки. Анастасия Баранова, Альбина Алиева, Мария Метелкина, Ксения Прибытова и Арина Гребнева преодолели дистанцию за 4 минуты 23,950 секунды.

Финишировавшие вторыми Фаиля Аймалетдинова, Анна Овчинникова, Виктория Чумбаева, Мария Труханова, Анна Телеганова отстали от чемпионской пятерки на 0,333 секунды. Третьими на финише была команда Китая, преодолевшая 3000 метров за 4:24,614. У юниоров на этой дистанции золото и серебро у спорсменов из Поднебесной. Команда России (Илларион Саболдашев, Петр Котмаков, Давид Макарян, Илья Рубцов) финишировала третьими.

Завершали воскресный день соревнований прыжки на лыжах с трамплина. Организаторы приняли решение объединить в одну команду летающих лыжников России и Китая. В состав команды, а их было три, входило по четыре спортсмена – два юноши и две девушки. Каждый участник должен был совершить по два прыжка. В этот вечер многочисленные болельщики, пришедшие на спортивный комплекс «Высота», увидели прекрасные техничные и дальние полеты, смело можно сказать, мужественной молодежи.

Лучшей в этот вечер была четверка в составе Ван Цзэчен, Тан Цзяхун, Игнатий Мухин, Валерия Римденок. Команда победительница набрала 842,5 балла. Серебряные медали завоевала дружина в составе Лю Ифэй, Ши Ванъцю, Иван Козлов, София Рогалева. На третьей ступеньке пьедестала почета стояли Ли Юн, Чжан Цируй, сахалинцы Денис Гон, Полина Пак.

Ещё один островитянин стал лауреатом соревнований. Выступая в слаломе-гиганте, Егор Коротеев с результатом 1:58,57 завоевал серебряную медаль. Победителю соревнований Богдану Плотникову он проиграл 1,21 секунды. Бронзовая медаль у Федора Лебедева – 2:0,05.

Перед заключительным днем игр в активе нашей команды 69 медалей. Из них 23 высшей пробы, 25 серебряных и 21 бронзовая.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.