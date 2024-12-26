IV Российско-Китайские зимние молодёжные игры в Южно-Сахалинске. Расписание соревнований

9 января
- 18.00. Церемония открытия. (УТЦ «Восток»).
10 января
- 10.45. Фристайл (могул). Квалификационные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
- 11.00. Лыжные гонки. Классический стиль 10 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
- 12.00. Лыжные гонки. Классический стиль 15 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
- 12.35. Фристайл (могул). Финал (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
- 13.20. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
- 14.00. Фигурное катание. Танцы на льду, ритм-танец. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 14.45. Фигурное катание. Одиночное катание, юниоры, короткая программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 15.45. Фигурное катание. Парное катание, короткая программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 16.45. Фигурное катание. Одиночное катание, юниорки, короткая программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
11 января
- 9.00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант. (СТК «Горный воздух»).
- 10.00. Кёрлинг. Первый круг (мужчины, женщины, смешанные пары). (УТЦ «Восток»).
- 11.00. Сноуборд. Квалификационные заезды. Параллельный слалом-гигант (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
- 11.00. Лыжные гонки. Эстафета 4 х 5 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
- 12.00. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 12.30. Лыжные гонки. Эстафета 4 х 7,5 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
- 12.40. Фристайл (парный могул). Финал. (СТК «Горный воздух»).
- 12.50. Фигурное катание. Одиночное катание, юниоры, произвольная программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 13.00. Сноуборд. Финальные заезды. Параллельный слалом-гигант (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
- 13.15. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
- 13.55. Фигурное катание. Парное катание, произвольная программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 14.00. Сноуборд. Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
- 14.45. Фигурное катание. Одиночное катание, юниорки, произвольная программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 15.40. Фигурное катание. Награждение победителей. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 18.00. Прыжки на лыжах с трамплина. HS 85-109 (юниорки, юниоры). (Трамплинный комплекс «Высота»).
12 января
- 9.00. Горнолыжный спорт. Слалом. (СТК «Горный воздух»).
- 10.00. Кёрлинг. Второй круг (мужчины, женщины, смешанные пары). (УТЦ «Восток»).
- 10.00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS 50-84 (юниорки) (1 пробный и
- 1 зачётный прыжок). (Трамплинный комплекс «Высота»).
- 10.45. Фристайл (парный могул). Квалификационные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
- 11.00. Сноуборд. Квалификационные заезды. Параллельный слалом (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
- 12.30. Фристайл (акробатика). Финальные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
- 13.00. Сноуборд. Финал. Параллельный слалом (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
- 13.00. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка 3 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
- 13.10. Шорт-трек. Отборочный тур. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 14.00. Сноуборд. Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
- 14.00. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка 5 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
- 14.12. Шорт-трек. Финалы. Дистанция 1500 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 14.30. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
- 16.20. Шорт-трек. Финалы. Дистанция 500 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 17.12. Шорт-трек. Финал. Эстафета 4 х 3000 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 17.45. Шорт-трек. Церемония награждения. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 18.00. Прыжки на лыжах с трамплина. HS 50-84. Командные соревнования смешанные. (Трамплинный комплекс «Высота»).
13 января
- 10.00. Кёрлинг. Третий круг (мужчины, женщины, смешанные пары). (УТЦ «Восток»).
- 10.45. Фристайл (акробатика). Квалификационные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
- 11.00. Лыжные гонки. Свободный стиль 10 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
- 12.00. Шорт-трек. Второй день соревнований. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 12.00. Лыжные гонки. Свободный стиль 15 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
- 12.30. Фристайл (командная акробатика). Финал. (СТК «Горный воздух»).
- 14.10. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
- 14.45. Шорт-трек. Финал. Дистанция 1000 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 16.20. Шорт-трек. Финал. Эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 м). (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 16.50. Шорт-трек. Церемония награждения. (Ледовый дворец «Кристалл»).
- 18.00. Церемония закрытия. (УТЦ «Восток»).