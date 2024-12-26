Четверг, 26 декабря, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

IV Российско-Китайские зимние молодёжные игры в Южно-Сахалинске. Расписание соревнований

9 января

  • 18.00. Церемония открытия. (УТЦ «Восток»).

10 января

  • 10.45. Фристайл (могул). Квалификационные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
  • 11.00. Лыжные гонки. Классический стиль 10 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
  • 12.00. Лыжные гонки. Классический стиль 15 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
  • 12.35. Фристайл (могул). Финал (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
  • 13.20. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
  • 14.00. Фигурное катание. Танцы на льду, ритм-танец. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 14.45. Фигурное катание. Одиночное катание, юниоры, короткая программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 15.45. Фигурное катание. Парное катание, короткая программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 16.45. Фигурное катание. Одиночное катание, юниорки, короткая программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).

11 января

  • 9.00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант. (СТК «Горный воздух»).
  • 10.00. Кёрлинг. Первый круг (мужчины, женщины, смешанные пары). (УТЦ «Восток»).
  • 11.00. Сноуборд. Квалификационные заезды. Параллельный слалом-гигант (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
  • 11.00. Лыжные гонки. Эстафета 4 х 5 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
  • 12.00. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 12.30. Лыжные гонки. Эстафета 4 х 7,5 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
  • 12.40. Фристайл (парный могул). Финал. (СТК «Горный воздух»).
  • 12.50. Фигурное катание. Одиночное катание, юниоры, произвольная программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 13.00. Сноуборд. Финальные заезды. Параллельный слалом-гигант (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
  • 13.15. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
  • 13.55. Фигурное катание. Парное катание, произвольная программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 14.00. Сноуборд. Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
  • 14.45. Фигурное катание. Одиночное катание, юниорки, произвольная программа. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 15.40. Фигурное катание. Награждение победителей. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 18.00. Прыжки на лыжах с трамплина. HS 85-109 (юниорки, юниоры). (Трамплинный комплекс «Высота»).

12 января

  • 9.00. Горнолыжный спорт. Слалом. (СТК «Горный воздух»).
  • 10.00. Кёрлинг. Второй круг (мужчины, женщины, смешанные пары). (УТЦ «Восток»).
  • 10.00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS 50-84 (юниорки) (1 пробный и
  • 1 зачётный прыжок). (Трамплинный комплекс «Высота»).
  • 10.45. Фристайл (парный могул). Квалификационные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
  • 11.00. Сноуборд. Квалификационные заезды. Параллельный слалом (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
  • 12.30. Фристайл (акробатика). Финальные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
  • 13.00. Сноуборд. Финал. Параллельный слалом (юниоры, юниорки). (СТК «Горный воздух»).
  • 13.00. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка 3 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
  • 13.10. Шорт-трек. Отборочный тур. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 14.00. Сноуборд. Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
  • 14.00. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка 5 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
  • 14.12. Шорт-трек. Финалы. Дистанция 1500 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 14.30. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
  • 16.20. Шорт-трек. Финалы. Дистанция 500 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 17.12. Шорт-трек. Финал. Эстафета 4 х 3000 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 17.45. Шорт-трек. Церемония награждения. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 18.00. Прыжки на лыжах с трамплина. HS 50-84. Командные соревнования смешанные. (Трамплинный комплекс «Высота»).

13 января

  • 10.00. Кёрлинг. Третий круг (мужчины, женщины, смешанные пары). (УТЦ «Восток»).
  • 10.45. Фристайл (акробатика). Квалификационные соревнования. (СТК «Горный воздух»).
  • 11.00. Лыжные гонки. Свободный стиль 10 км (юниорки). (ЛБК «Триумф»).
  • 12.00. Шорт-трек. Второй день соревнований. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 12.00. Лыжные гонки. Свободный стиль 15 км (юниоры). (ЛБК «Триумф»).
  • 12.30. Фристайл (командная акробатика). Финал. (СТК «Горный воздух»).
  • 14.10. Фристайл (могул). Церемония награждения. (СТК «Горный воздух»).
  • 14.45. Шорт-трек. Фи­нал. Дистанция 1000 м (юниоры, юниорки). (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 16.20. Шорт-трек. Финал. Эстафета смешанная (2 ж + 2 м – 2000 м). (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 16.50. Шорт-трек. Церемония награждения. (Ледовый дворец «Кристалл»).
  • 18.00. Церемония закрытия. (УТЦ «Восток»).
Предыдущая статья
Встретить Новый год на налимьей тропе. Клёвое место
Следующая статья
Сахалинские туроператоры не дадут заскучать на новогодних праздниках
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ