Иван Фролов: три года войны и 40 лет в журналистике

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

Герой сегодняшней публикации – ветеран Великой Отечественной войны Иван Степанович Фролов. За свои ратные подвиги он был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Высоко отмечены и его трудовые достижения: он кавалер ордена «Знак Почета», награжден многими юбилейными медалями и удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Путь на Дальний Восток

Иван Фролов родился 19 ноября 1924 года в селе Павловка Унечского района Брянской области, в крестьянской семье. Ваня был совсем маленьким, когда его отец, явно не от хорошей жизни, поехал в Донецк на заработки, трудился забойщиком на шахтах. Потом завербовался на Дальний Восток и в 1932 году перевез всю семью в Хабаровск, решил, что там будет проще прокормить шестерых детей.

«Сначала родители работали в колхозе, потом поступили на маслосбыт», — написал Иван Степанович в своей автобиографии, сохранившейся в Государственном историческом архиве Сахалинской области. Потом глава семьи работал грузчиком, супруга — прачкой в военчасти.

В 1940-м Иван окончил неполную среднюю школу и поступил в Хабаровский механический техникум. Учился и работал на мехзаводе, где освоил токарное и слесарное дело. Но диплом получить не успел – началась война. В декабре 1942 года был призван в ряды Красной Армии, попал в учебку. Следующим летом 18-летний юноша отправился на фронт.

Служил помощником командира взвода полковой роты противотанковых ружей (ПТР). Сражался в составе 267-й стрелковой дивизии 4-го Украинского, затем 1-го Прибалтийского фронта. Получил звание старшего сержанта. Участвовал в Крымской наступательной операции, в освобождении Севастополя, в штурме Сапун-горы. Воевал в Литве, освобождал города Паневежис и Шауляй.

Видимо, лидерские качества стали проявляться у Ивана Степановича еще в юности. В армии он вступил в ряды ВЛКМ, стал комсоргом противотанковой роты. На фронте его приняли в партию.

В октябре 1944-го получил ранение и до марта 1945-го лечился в госпитале. После выписки в боях уже не участвовал, служил в гвардейской учебно-минометной бригаде в г. Горький (сейчас Нижний Новгород).

Называли Зверобоем

Через много лет внучка Лера Фролова, дочь старшего сына, расскажет о фронтовой молодости Ивана Степановича в областной детской газете «Остров сокровищ». Для этого она записала с дедом интервью.

«Когда я спрашивала его о войне, мне показалось, что ему трудно было мысленно возвращаться в те нелегкие времена. Но кто же, кроме самих ветеранов, сможет лучше рассказать нам о военных годах?», — заметила она в той публикации.

Иван Степанович рассказал, что на войне был «пэтээровцем». После того, как он подбил немецкие танки «Тигр» и «Пантеру», однополчане дали ему прозвище Зверобой. К сожалению, на войне все его друзья погибли, а сам он смог выкарабкаться после нескольких ранений.

Демобилизовался он в ноябре 1945 года, сразу поехал к родным в Хабаровск.

«Мне было 20 лет, я пришел после войны домой с хорошим настроением, начал строить планы на учебу, думал, как зарабатывать на хлеб», – рассказал он в интервью внучке.

Честные строки

А дальше судьба сама привела его в журналистику.

«Как коммуниста, Хабаровский крайком направил меня в одногодичную партийною школу на газетное отделение, которую я окончил в августе 1946-го. В это же время выехал в распоряжение Нижне-Амурского обкома для работы в газетах. C тех пор ни разу не менял профессию», – написал Иван Степанович в автобиографии.

Молодого фронтовика приняли в районную газету «Охотско-эвенская правда», которая выходила в п. Охотск Хабаровского края. Сначала он работал ответственным секретарем, позже стал ее редактором. Дважды повышал квалификацию по специальности «журналист», в последний раз – в заочной Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

В 1956 году переехал на Сахалин, где уже жили родители. Его пригласили на должность ответственного секретаря городской газеты «Ленинское знамя» в Холмске. Через два года перешел в газету «Советский Сахалин» – был заместителем ответственного секретаря, завотделом партийной жизни, а с марта 1963-го – заместителем редактора.

Вот что написала о своем коллеге в характеристике замредактора газеты Нина Титова:

«К работе относится добросовестно, с полной ответственностью за порученное дело, в отношениях с товарищами скромен».

Поделился воспоминаниями о коллеге ответственный секретарь «Советского Сахалина» Вячеслав Жердев:

«Когда я 1976-м пришел в газету, Иван Степанович был заместителем редактора. В редакции для новых сотрудников наготове была однокомнатная квартира. Одновременно со мной устроился журналист Евгений Беловицкий, он приехал на Сахалин с женой. От предложенного жилья отказался, хотел «двушку». Пока ждал ее, жил с семьей у родителей. А однокомнатную выделили мне. В ней кроме телефона ничего не было, и Иван Степанович отдал мне свою кровать. Он всегда заботился о сотрудниках, был нормальный мужик: в меру строгий, грамотный, опытный специалист, с рабочей хваткой. Пахал в газете с полной отдачей, а когда мы выходили на субботники, тоже был в числе первых. Как-то в апреле мы трудились на полях совхоза «Тепличный», мужчины таскали и устанавливали рамы на теплицы. Иван Фролов вместе с редактором Василием Парамошкиным подавали нам, молодым, пример».

О том, что Фролов был трудоголиком, говорят и его близкие.

«Муж постоянно пропадал на работе допоздна, он сам писал передовицы, статьи на острые темы, – вспоминает Галина Евдокимовна, жена ветерана. – Он был убежденный большевик, верил в коммунизм. Любил принимать гостей, был интересным собеседником, красиво исполнял военные песни. Про таких говорят – душа компании».

По словам Галины Евдокимовны, муж про войну почти ничего не рассказывал, лишь изредка делился какими-то деталями. Вспоминал, что, когда шли с боями через Украину, несли большие потери. Потом из оставшихся бойцов формировали новые полки. Нужно было обеспечить их новым обмундированием, и вот — выдали всем валенки и полушубки, а вдруг началась оттепель. Конечно, в такой форме жарко, неудобно, обувь мокнет… Но воевали, куда деваться.

Иван Степанович и Галина Евдокимовна вырастили двоих детей.

«Для меня папа – пример порядочности и честности, для нашей семьи он был защитой и опорой, – рассказывает дочь ветерана Оксана Фролова. – Хотя он был очень занят на работе, старался уделить нам с братом побольше внимания – общался, читал с нами хорошие книги, всегда доставал для нас редкую по тем временем литературу. Любил брать нас на парады, День Победы для нашей семьи – особый праздник. Мне нравилось ходить к нему на работу в редакцию «Советского Сахалина», а когда он стал руководителем телерадиокомитета, приглашал наш класс туда на экскурсию. Вокруг него всегда собиралось много молодых журналистов, он был мастером своего дела, у которого было чему поучиться».

Сахалинские сюжеты

В 1978 году Ивана Степановича назначили председателем комитета по телевидению и радиовещанию Сахалинского облисполкома.

Характеристику на нового руководителя утвердил первый секретарь Сахалинского обкома КПСС Павел Леонов. Подписанный им документ тоже сохранился в областном историческом архиве.

В характеристике сказано: «Тов. Фролов за годы работы зарекомендовал себя как опытный журналист и хороший организатор… Принимает активное участие в общественной жизни, является членом бюро Южно-Сахалинского горкома КПСС, неоднократно избирался депутатом горсовета народных депутатов, часто выступает перед трудящимися с беседами и лекциями, умело разъясняет внутреннюю и внешнюю политику партии и Советского правительства… Неоднократно награждался Почетными грамотами обкома КПСС и облисполкома, правлением Союза журналистов СССР и ЦК комсомола».

Словом, он по всем параметрам соответствовал такой серьезной должности.

«Я пришла в телерадиокомпанию в 1980 году, работала в отделе рыбного хозяйства, одной из ведущих отраслей в островной экономике, – вспоминает бывший тележурналист, а сейчас руководитель телекомпании «Спектр» Людмила Машукова. – Мы делали много сюжетов о передовиках производства. Иван Степанович нацеливал на то, чтобы мы писали про славные достижения рыбацких коллективов – экипажах малых рыболовных сейнеров и огромных плавучих заводов, где сотни рыбообработчиков сразу перерабатывали улов в консервы на лососевых и сайровых путинах. Нередко наш руководитель со съемочной группой выезжал на церемонии присвоения звания «Герой Социалистического Труда» сахалинцам, чтобы лично с ними познакомиться.

Я помню, что в 1970-х годах на Сахалин приезжал генерал-лейтенант Алексей Романович Гнечко, который в августе 1945-го командовал Курильской десантной операцией. Ивану Степановичу удалось встретиться и пообщаться с этим легендарным человеком, Героем Советского Союза.

На телевидении я встретила своего будущего мужа – оператора Владимира Лавриненко, который сделал мне предложение. Иван Степанович, узнав об этом, отнесся к нам по-отечески. Выделил на свадебную церемонию персональную черную «Волгу» с водителем. Мы пригласили на наше бракосочетание его вместе с супругой».

Черная «Волга» запомнились и диктору Олегу Канищеву, который устроился в комитет по телевидению и радиовещанию в начале 1982 года. Решение о его приеме на работу принимал Иван Степанович Фролов.

«Вскоре у меня родился сын Коля, – рассказывает Олег Канищев. – Перед тем, как ехать в роддом, заглянул к Ивану Степановичу и сказал, что завтра забираю своих. Он позвонил в гараж и дал указание выделить мне свою «Волгу». Наш директор был человеком простым, все что думал, говорил в глаза. Разносы нерадивым сотрудникам устраивал без стеснения, громогласно! Конечно, газетчику руководить телевидением и радио было нелегко, но в те времена решения принимал обком партии. Иван Степанович брался за любое дело засучив рукава. Судя по количеству телерадиопрограмм, справлялся с заданием партии успешно. Под его руководством шло становление профессионалов, которые делали сахалинский эфир интересным, насыщали его востребованными программами, формирующими общественное мнение».

Иван Степанович работал в этой должности до выхода на пенсию в 1984 году.

«Когда ушел на заслуженный отдых, своими руками выстроил дачу, уютно ее обустроил, – рассказывает его бывшая невестка Наталья Фролова. – Мы вспоминаем Ивана Степановича как доброго талантливого, веселого человека, хорошего семьянина, героя Великой Отечественной войны. Он много читал, любил проводить время с внучками, с удовольствием с ними нянчился, водил в детский сад, красиво фотографировал. Эти снимки до сих пор хранятся в семейных альбомах».

Иван Степанович ушел из жизни в апреле 1999 года. У него три взрослых внучки. Правнука в честь деда назвали Иваном.

