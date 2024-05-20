Иванычи, с помоста не сошедшие. Энтузиасты тяжёлой атлетики верны своим кумирам

У южносахалинца Олега Васильева складывалась обычная жизнь: отучился на механизатора (освоил трактор и бульдозер), после армии устроился по профессии на тепловозовагоноремонтный завод. С Валентиной растили двух дочурок. Дом – работа, дом – работа…

Тогда в 1970-е на экраны страны вышли популярные фильмы про индейцев. Один из главных героев тех лент актёр Гойко Митич запомнился зрителям не только храбростью и благородством, но и завидным телосложением. Мускулатура кинозвезды произвела впечатление и на Олега. Глянув в зеркало, 23-летний мужчина решил добавить к привычным дому и работе спортивный зал. Вскоре узнал о наборе в секцию тяжёлой атлетики (штангисты занимались в комплексе у площади Победы).

Тренер Владимир Брыкин встретил доброжелательно и предложил для начала посидеть на скамейке и осмотреться. Крепкие парни, не уступающие сложением Гойко Митичу, не оставили сомнений в правильности выбора. Теперь после работы Васильев спешил в спортзал. За несколько лет худощавый мужчина заметно преобразился, стал кандидатом в мастера и по совету Владимира Николаевича заочно поступил в Хабаровский институт физкультуры.

Во второй половине 1970-х сахалинская тяжёлая атлетика была на пике популярности. Наши парни поднимались на пьедесталы всесоюзных и мировых первенств. В 1977-м холмчанин Анатолий Козлов стал чемпионом мира. Немало мальчишек в то время потянулось к штанге, чтобы походить на островных богатырей.

Мишу Щербака этот вид спорта покорил в год московской Олимпиады. Юноша из северного посёлка Тунгор впервые по телевизору увидел состязания силачей и среди них – легендарного Василия Алексеева. Двукратный чемпион Игр с тех пор стал его кумиром.

Окончив восьмилетку, паренёк приехал в областной центр. Поступил в профтехучилище на монтажника и записался в заветную секцию. Штангу поднимал по два часа пять раз в неделю. Кроме «стариков» здесь занималось много молодёжи. Некоторые не выдерживали нагрузок. Но у тренера Владимира Брыкина среди новичков были и талантливые ребята. К ним он относил и Щербака – у 15-летнего подростка не только ноги и спина были сильными не по годам, но и воля. Его не приходилось призывать «пахать», как говорил наставник. Наоборот, почти на каждой тренировке Владимир Николаевич осаждал упорного воспитанника:

– Миша, на сегодня хватит. Иди отдыхай.

Поначалу не шла техника: не мог правильно поднять штангу. Над его неудачами подтрунивали и «старики», и сверстники. (Кто тогда мог подумать, что им будет установлено 24 рекорда области!). Олег Васильев – один из немногих, кто поддержал юношу: нашёл нужные слова и помог поставить движения.

Несмотря на разницу в возрасте, ребята сдружились. Они походили друг на друга добродушным и весёлым нравом. Миша часто был желанным гостем у Васильевых. Вместе отмечали дни рождения (он у них общий – 2 июля).

В 1984-м Олег окончил институт и начал преподавать физкультуру в школе. Михаил стал мастером спорта СССР, но на этом не остановился. Через пять лет победил на чемпионате РСФСР среди взрослых, показав лучшие результаты в спортивной карьере (рывок – 170 и толчок – 210 килограммов!). С начала 2000-х стал помогать наставнику тренировать молодёжь.

Вскоре спортивный комбинат полностью передали борцам. Штангистам пришлось съехать. За последующие десять лет энтузиастам тяжёлой атлетики не раз пришлось переезжать. Но даже в неприспособленных залах Михаил подготовил мастера спорта Василия Козлова (сына чемпиона мира).

С 2006-го у Щербака словно открылось второе дыхание. В г. Коряжма Архангельской области он выиграл Кубок России среди ветеранов и встретился с кумиром-олимпийцем Василием Алексеевым. С тех пор Михаил выступает не только на отечественных помостах. Двенадцатикратный чемпион России не раз побеждал и становился призёром европейских и мировых первенств.

В 2013-м в островной столице открылся Дворец спорта «Кристалл». Новый комплекс принял и штангистов, но требовались специалисты-наставники. По рекомендации Щербака, возглавляющего областную федерацию тяжёлой атлетики, тренером пригласили Васильева. Чтобы занять вторую вакансию, Михаилу пришлось учиться. Помогала мужу Елена. Подбадривал друга и Олег:

– Потерпи, и вместе будем тренировать ребят.

Так и вышло. В новых стенах Щербак подготовил ещё двух мастеров спорта.

Вскоре Михаил уговорил товарища выйти на помост в Токио на Кубке Мира. Сам опытный атлет вернулся из Японии чемпионом.

В 2014-м не стало Владимира Николаевича Брыкина. Своему наставнику друзья обязаны многим и продолжают его дело. В зале, как во времена их молодости, занимаются и «старики», и школьники. Среди них – два внука Михаила Ивановича.

В прошлом году Васильеву исполнилось 70. Он по-прежнему строен и подтянут, как будто продолжает равняться на своего кумира Гойко Митича. Потренировав ребят, Олег Иванович и сам выходит на помост.

Сергей Федорчук.

Фото автора.