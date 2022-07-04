Июль – макушка лета. Время, когда у дачников забот по самую макушку

Сейчас хорошо развиваются зеленные культуры первого срока сева. Прекрасная зелень у прошлогодней петрушки, которую пора срезать и запасать на зиму. Хозяйки уже давно не обходятся без укропа из теплиц, но уже подходит черед и тех его сортов, что посеяны в открытом грунте.

Всем зеленным культурам требуется глубокая прополка, в этом случае корни растений получат больше воздуха, что хорошо для их развития. Можно по второму кругу высевать редисы, салаты, петрушку, укроп.

Загущенные посадки лука прореживаем, соблюдая расстояние между растениями в 5 – 7 см. Удаляем зеленые перья со стрелками, и пусть луковицы растут дальше. Грядки с этой культурой хорошо бы пролить раствором поваренной соли (1 стакан на ведро воды), особенно если проявились серая и белая гнили. Две таких процедуры (с интервалом в 7 дней) помогут восстановиться и чесноку, у которого пожелтело перо.

Стрелки на чесноке также удаляйте, тогда у него сформируются стандартные головки.

Огурцы в этом году многие пересевали и пересаживали. В холодную погоду не помогло даже двойное укрытие грядок в теплице.

И сейчас, несмотря на жаркие дни, не оставляйте посадки зеленцов без укрытия. Следите за прогнозами погоды. Если ночью ожидаются невысокие температуры воздуха, прожигайте в теплицах бумагу в бочке. Дым защитит растения от холода.

Если огуречные плети падают и вянут, разгребайте землю у корней. Быть может, там тоже обосновалась совка – червяк серого цвета длиной до 3 см и толщиной с мизинец. Удаляйте его с грядок.

Пасынкуем детерминантные помидоры, оставляя изначально только два мощных пасынка. Из них и разовьются два мощных плодоносных стебля. На одноствольных (индетерминантных) кустах удаляем все пасынки «на пенек» высотой в 0,5 см, иначе в пазухах быстро сформируются новые пасынки.

Следите за состоянием томатов. Если они хорошо развиваются, то достаточно раз в 10 дней подкармливать растения питательной смесью. В 200-литровой бочке разведите два ведра свежего навоза и 200 – 400 г диаммофоски. Но прежде ее гранулы на ночь залейте небольшим количеством воды, потом разотрите их, вылейте в бочку и хорошо размешайте все содержимое.

Томаты подвязываем на шпалеры. Если листья растений светло-зеленые, добавьте в подкормку азотосодержащее удобрение. Желтая каемка листьев появляется при дефиците калия.

У перцев на первой развилке стеблей удаляем самый большой плод, иначе он заберет все силы растения. Перцы формируют себя сами. Но у некоторых из них проявляется такая сортовая особенность, как обилие пасынков. В таком случае оставляйте несколько самых мощных из них.

Не забывайте, что перцы и баклажаны требуют строгого соблюдения всех агротехнических приемов. Если вы с опозданием их поливаете, пропалываете и рыхлите, то с каждой промашкой задерживаете развитие этих культур. В итоге к осени растения дадут хороший урожай, но он не вызреет до стандарта. И еще. Старайтесь, чтобы на плоды перцев и баклажанов падало больше солнечных лучей.

Уход за кабачками и тыквами в открытом грунте традиционный. Только не спешите снимать двойное укрытие. Делайте это лишь во время полива и подкормки.

Картофель пора прополоть и подокучить, присыпав растения землей. Через несколько дней они вновь взойдут, зато у них возрастет количество столонов, на которых завяжутся клубни. Через неделю следует провести еще одну прополку с подокучиванием. Если растения опять окажутся под землей, это будет им только на пользу.

До бутонизации подкормите картофель сложным удобрением по норме, указанной на пакете. Рассыпьте гранулы под кустами и сразу же прикройте их землей.

Недели через две возрастет угроза фитофторы. Так что не лишне обработать картофельную ботву 1,5-проц. раствором бордоской жидкости. 14 дней спустя процедуру повторите. Против таких вредителей, как эпиляхна (28-точечная картофельная коровка), листоеды и плодожорки, применяйте препарат актелик.

Если, несмотря на нормальный полив, вянет капуста, это может означать, что под корнями растений появились либо личинки капустной мухи, либо совка. Они-то и подрезают корни. Хотя бы дважды в неделю разгребайте землю у корней капусты, выбирайте вредителей и проводите высокое окучивание.

Фруктовые деревья отцвели, пора опрыскать их против парши 1,5-проц. бордоской жидкостью. Сливы обработайте хлорокисью меди (40 г на ведро воды), это защитит их от такого грибного заболевания, как монилиоз, или кармашки слив.

Если на стволах деревьев поселились мхи и лишайники, счищайте их металлической щеткой и затем пройдитесь кистью, смоченной в растворе железного купороса (1 кг препарата на ведро воды).

У винограда образовалась завязь, поэтому с обрезкой лоз придется повременить до поздней осени. Сейчас можно только удалить стебель, на котором нет усов, и прищипнуть новые побеги, отсчитав 5 почек от последней плодовой кисти.

По кроне винограда в теплице рассыпьте 150 г сложного удобрения и полейте лозу. Ей при недостатке влаги требуется до 5 ведер воды, а то и больше. Ягодные кисти не должны находиться под листьями, откройте им доступ к солнечным лучам.

Проверьте, не поражены ли молодые стебли малины стеклянницей? Об этом сигналят увядающие и погибающие побеги. Зараженные ветки аккуратно срежьте. Верхушки молодых побегов малины желательно укоротить на 10 – 15 см. Тогда куст сформирует больше новых веток и удвоит или утроит урожай ягод.

Пропалываем садовую землянику и следим за тем, чтобы почва не пересыхала. Кустики хорошо бы обработать интавиром против болотного жука. Подкармливать землянику поздно. Этот агротехнический прием эффективен до периода бутонизации ягодных розеток. Но если растения чахлые, пролейте их слабым раствором сложного удобрения с микроэлементами, к примеру, фертикой.

Но помните, что любую подкормку овощных и ягодных культур надо прекратить за 20 дней до сбора урожая.

Клумбы сейчас радуют красотой. А вот засохшие стебли первоцветов – повод выкопать и просушить их клубнелуковицы. В третьей декаде августа мы вновь определим их на клумбы.

Валентина Косенкова, агроном.

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