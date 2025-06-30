Июль – пора первых урожаев. Вам в помощь – советы ведущей нашей постоянной рубрики

В теплицах цветут огурцы. Но поскольку при жаре происходит быстрое испарение влаги, плетям требуются не менее двух раз в неделю щедрые поливы и подкормка (1 л навоза на ведро воды и горсть сложного удобрения, к примеру, диаммофоски). На стеблях огурцов удаляйте первые листья до завязи, а также первую завязь, иначе она задержит плодоношение всего растения.

На грядках, где растут свёкла, морковь, укроп, рыхлите междурядья. Если растения развиваются медленно, поливайте их и применяйте такую же подкормку.

Прорываем загущенные посадки свёклы, оставляя между растениями пространство в 10 – 12 см. Лишние растения можно пересадить на солнечные места других грядок, чаще поливать, и они приживутся. Если у свёклы образовалось 5 – 6 листочков, подкормите корнеплод борной кислотой.

Соблюдайте расстояние между растениями моркови в 5 см. Ведь если не проредить её густые посадки, корнеплоды вырастут мелкими и корявыми. Защищайте такие посадки от морковной моли, листоблошки и морковной мухи. Последняя откладывает до 120 яиц возле растений или на их поверхности. Опыляйте грядки табачной пылью, древесной золой или обработайте интавиром (2 таблетки на 10 л воды). Желательно этим раствором обработать и дорожки вокруг грядок.

Возобновляйте посевы укропа, салатов, редисов, и они весь сезон будут у вас на столе.

Томаты, которые формируются в один стебель или в два, свободно подвязывайте на шпалеру. Верхний узел должен быть бреющим, т. е. легко передвигаться по шпалере. Удаляйте на растениях листья до первых кистей. Если помидорные кусты красивые, пышные, радующие глаз, то подкормку органикой отмените, а вот горсть сложных удобрений, растворённых в ведре воды, пойдёт растениям на пользу. У корней сделайте углубление и под каждый куст томатов влейте 3 – 4 л жидкого удобрения.

Если же кусты томатов хилые, подкормите их раствором 1 л навоза, разведённого в ведре воды с добавлением 15 г калийного удобрения. Желательно выдержать этот раствор сутки. Затем вокруг растений сделать бороздки, пролить удобрением и закрыть почвой. Поливы проводите либо ранним утром либо после 17 часов.

Чаще рыхлите грядки с овощными растениями, обеспечивайте приток воздуха к корням. Днём хорошо проветривайте теплицы. Пыльца на цветках будет лёгкой, что улучшит опыление растений.

Перцы очень часто поражаются паутинным клещом. Постарайтесь отгородить их от помидоров и огурцов кулисой из укрывного материала.

При посадке тыквенных культур в открытый грунт также используйте укрывной материал. В лунки с плодородной почвой после полива бросаем по 3 – 5 семян.

Если на овощных грядках появилась крестоцветная блошка, обработайте их интавиром или фитовермом. Посадки лука и чеснока пролейте кальцинированной содой (40 г на ведро воды с добавлением 20 г медного купороса). После чего присыпьте междурядья гранулами триходермина и проведите глубокое рыхление. Можно 3 – 4 ст. ложки этого препарата растворить в ведре воды и пролить растения.

На картофельных грядках до смыкания рядков ботвой проведите второе подокучивание с прополкой. Подкормите посадки калийным удобрением, к примеру, древесной золой.

Многие садоводы жалуются, что на земляничных листах появились вредители. Однако инсектициды применять против них уже нельзя.

Дачники спрашивают: можно ли сейчас обрабатывать яблони против листоедов? Не только можно, но и нужно, потому что завязь уже образовалась. Используйте 1-% раствор бордоской жидкости, а также актелик, интавир (по 2 таблетки на ведро воды).

Плодовые деревья по кроне подкормите хорошей горстью сложного удобрения и граблями закройте его землей. Обязательно поливайте свой сад.

Клумбы нуждаются в прополке, а кусты пионов в подвязке, чтобы большие бутоны не склонялись к земле и не ломались. Срежьте отцветшие соцветия сирени. Под кустами роз уберите оставшуюся с зимы мульчу. Опрыскайте их от болезней 1,5-проц. раствором медного купороса. Таким же образом следует обработать и деревья.

На крыжовнике скоро начнёт свирепствовать огнёвка, поэтому обработайте кусты интавиром по норме, указанной на пакете. Если раньше вы не проводили подкормку, выполните её сейчас. Под каждый куст пролейте по два-три ведра раствора сложного удобрения. Также поливайте и подкармливайте кусты ирги, лоха, ежевики, малины, смородины.

Валентина КОСЕНКОВА,

агроном.

Наука – садоводам

Вот какие плодовоягодные культуры рекомендует островитянам Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

Тайберри. Это среднеспелая ежемалина с высокими вкусовыми качествами. Устойчивая к болезням. Зацветает в первой декаде мая и продолжает цвести в течение месяца, пока в конце июня не начнётся первая волна урожая ягод. Плоды тайберри вытянутой формы, крупные, до 6 см в длину, весом около 10 г. Их цвет от ярко-красного до тёмно-вишнёвого. На вкус ежемалина кислосладкая с конфетным послевкусием.

Жимолость «черничка». Неприхотливая в уходе, высокоурожайная, отечественной селекции. Её декоративные среднерослые кусты не более полутора метров в высоту. Ягоды вытянутой либо приплюснутой формы достигают 2 см. Покрыты тонкой синей кожицей с восковым налётом. Мякоть кисло-сладкая с нежным ароматом и черничным привкусом.

Жимолость «длинноплодная». Это среднераскидистый кустарник высотой около метра. Плодоносит на 2 – 3 год. Ягоды цилиндрической формы достигают 3 см. Плоды тёмно-синего цвета с сизоватым восковым налётом. Мякоть красная, сочная, приятная на вкус, без горечи. Растение устойчиво к холоду.

Адрес СахНИИСХ: г. Южно-Сахалинск, п/р-н Ново­александровск, пер. Горького, 22.