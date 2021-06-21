Июнь – разноцвет, дня свободного нет. Календарь дачника

Практикум от ведущей нашей постоянной рубрики агронома Валентины КОСЕНКОВОЙ.

Лето вступает в свои права. Цветут яблони, сливы, груши всех сортов. Кто не успел обработать плодовые деревья 1 – 1,5-проц. бордоской жидкостью, тот пусть повременит. Опрыскать кроны можно будет, когда появится завязь. Вообще-то за сезон надо хотя бы трижды обработать фруктовый сад этим препаратом, тогда будет эффект.

Надеюсь, как мы уже писали, до 16 июня посеяны все овощные культуры. Редис для салатов и окрошки можно за лето вырастить 2 – 3 раза. Дневные температуры поднялись, но не торопитесь снимать укрытие с редиса, салата, укропа и других зеленных культур – островная погода щедра на сюрпризы. От перепада температур растения могут пойти в стрелку и зацвести.

Высаживаем под укрытие средние и поздние сорта всех разновидностей капусты. Оно и тепло сбережет, и защитит от капустной мухи и бабочек-вредителей. Почва не должна быть кислой. Выбирайте плодородную, удобренную перепревшим навозом. Или сделайте грядку там, где раньше была компостная куча. В каждую лунку добавьте по 1 ст. ложке диаммофоски или любого сложного удобрения, хорошо все перемешайте, полейте и посадите рассаду.

С ранних сортов капусты пока не снимайте укрывной материал для ускорения ее созревания.

Продолжайте подокучивать картофель, тогда на его столонах завяжется больше клубней. Да и мягкая рыхлая почва будет подводить к ним влагу и теплый воздух. К тому же на вашем участке без сорняков картофелины вырастут более крупными.

Перед прополкой и подокучиванием посыпьте грядки древесной золой. Потребность клубней в калии будет возрастать по мере их развития.

Рассаду помидоров, кабачков и других тыквенных культур лучше накрыть пластиковыми бутылками без дна и сверху на них или на дуги набросить двойной укрывной материал на случай похолодания.

В одной теплице лучше не высаживать помидоры, огурцы и перцы. Но если нет такой возможности, отделите одну овощную культуру от другой полиэтиленовой пленкой, как ширмой. Укрывной материал как шторку не используйте, он не защитит растения от паутинного клещика, которым часто поражаются огурцы и перцы.

Помните: томатам требуется хорошее проветривание, а огурцам – интенсивный полив, поэтому лучше установить пленочные ширмы поперек теплицы, разграничив эти овощные культуры.

Огурцы в парниках и теплицах в этом году всходят тяжело, влияют погода и холодная почва. Многие пересевают зеленцы, а те, кто укрыл посевы двойным укрытием, еще в ожидании всходов.

При высадке помидорной рассады не стоит в одну лунку определять по два растения. Как показали эксперименты, в этом нет необходимости. Лучше, если каждый куст томатов будет иметь свое жизненное пространство.

Для подвязки низкорослых сортов помидоров можно использовать колышки, а высокорослые средние и поздние сорта определить на шпалеры.

Надеюсь, землянику вы уже пропололи, убрали лишние растения и заложили новые рядки. Если под укрытием зацвела ранняя клубника, то для лучшего ее опыления пчелами приготовьте раствор из 1 ст. ложки сахара или меда на 1 л воды и опрыскайте цветки. Можно воспользоваться и препаратом «Завязь» (плодовым или земляничным).

Ведь при температуре плюс 25 пчелы не летают. Только опрыскивание проводите ранним утром или после 18 часов, чтобы растения не получили ожоги.

Если вы подкормили земляничные розетки азотным удобрением, то они стали пышными и красивыми. Возможно, некоторым растениям требуется калий и фосфор, тогда примените древесную золу и суперфосфат. Хорошо, если у вас есть комплексное минеральное удобрение AVA. Оно экономичное, пролонгированного действия. В течение двух лет будет подпитывать кустики клубники, если бросить под каждый из них по две гранулы или капсулы.

Если на участке есть посадки черемши и они дали стрелки, наденьте на последние марлевые мешочки и соберите семена, которые позже посеете.

Многие дачники выращивают лекарственные растения. Если они развиваются слабо, подкормите их азотным удобрением. Но поскольку в основном они – дикоросы, лучшим уходом за ними будет рыхление почвы.

Цветущие кусты смородины и крыжовника поднимите на колья. Обратите внимание на осенние посадки гумми. Взрыхлите почву вокруг всходов и подкормите их сложным минеральным удобрением.

Удачи!

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