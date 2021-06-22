Июньские качели, июльский пляжный зной… Что с погодой?

Уходящий июнь, говорят сахалинские синоптики, выдался теплее прошлогоднего. А напоследок так и вовсе дает жару – в ближайшие дни на юге Сахалина обещается погода без осадков с температурой воздуха в дневное время в пределах +20…+25 градусов. В связи с этим объявлена повышенная пожарная опасность в Долинском районе.

Островная область со всех сторон окружена морскими водами, и погода напрямую зависит от степени их прогретости.

Ежегодно в июне наблюдается значительный температурный контраст между холодным Охотским морем и прогретым солнцем материком. Как обычно, над Охотским морем в этот период образуется антициклон. Он служит барьером для поступления теплых воздушных масс.

До сих пор не побит исторический температурный рекорд для Южно-Сахалинска: 26 июня 2010 года дневной температурный максимум составил +30,8 градуса. Самой холодной была ночь на 7 июня 1954 года, когда термометры показали -2,1 градуса.

Что ожидает островитян и гостей области в нынешнем июле? В региональном управлении Гидрометеослужбы в общих чертах обрисовали возможный портрет второго летнего месяца на Сахалине.

Июль и август считаются самыми жаркими и наиболее благополучными для летнего отдыха месяцами. Правда, с оговоркой: в июле возможны выходы в наши широты тайфунов из Тихого океана. Среднесуточная температура июля, если вывести показатель за последние 10 лет, в норме составляет +14 градусов в начале месяца и +17 градусов – в конце. Предстоящий июль обещает быть в пределах этой нормы.

В июльской «номинации» имеются свои рекорды: самым жарким за историю наблюдений выдался день 17 июля 1955 года, когда ртутный столбик термометра достиг отметки 34 градуса. А самой холодной выдалась ночь на 9 июля 1946 года, когда температура опустилась до +0,7 градуса.

Когда уже можно будет купаться на юге Сахалина? Во многом это зависит от ветров и морских течений. В сезоне 2020 года купальный сезон в морском прибрежье официально был открыт 20 июля. Хотя во внутренних водоемах – реках, озерах островитяне «неофициально» купались гораздо раньше этой даты.

Любителям путешествий по российским регионам желательно учитывать прогнозы синоптиков. Они говорят о возможном июльском похолодании в некоторых субъектах России. Хотя в целом погода в стране должна соответствовать климатической норме.

В европейской части в дневное время синоптики прогнозируют до +20…+27 градусов, на юге до +28… +33 градусов.

В Москве ночная температура составит +11…+16, дневная +22…+27 градусов, — информирует Гидрометцентр.

Владимир СЛАВИН.