Из бухты Лососей на Сахалине удалили шестое затонувшее судно

Очистка акватории от затонувшего имущества в Корсакове идет опережающими темпами. В декабре подрядная организация удалила из бухты Лососей один из объектов, запланированных к утилизации в следующем году. Работы были выполнены по федеральному проекту «Генеральная уборка», входящего в состав президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».

— Несмотря на сложные погодные условия в зимний период, подрядчик продолжает работы по удалению затонувшего имущества в бухте Лососей, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев. — План по удалению пяти объектов затонувшего имущества в бухте Лососей на 2025 год выполнен в полном объеме в ноябре, на этой неделе из воды было удалено шестое судно. Подрядчик не сбавляет темпов, и, пока велась разделка и вывоз металлолома вытянутого объекта на берегу, водолазы приступили к подготовительным работам для утилизации следующего объекта 2026 года.

СПРАВКА

Всего в 2025 году на Сахалине удалили 11 объектов затонувшего имущества, а до конца 2030 года планируется поднять еще 24 объекта.

