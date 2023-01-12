Из деревни от Дедушки. Вчера редакция газеты «Советский Сахалин» получила письмо из Вологодской области

А если точнее, то из сельского поселения Марденгское Великоустюгского района. В электронном адресе отправителя значилось: «Вотчина Деда Мороза, 1, Центр управления волшебством». К посланию прилагалось видео этого самого ЦУВа (не путать с ЦУПом – космическим центром управления полетами).

Честно скажем: и сказочный лес, и резной терем со шпилями, украшенными серебряными звездами, произвел на сотрудников газеты сильное впечатление. Радостно было журналистам увидеть и лицо главного управленца Центром волшебства – Деда Мороза. Это он в 20-х числах декабря прилетал на Сахалин, чтобы подарки вручить, ознакомиться с жизнью на островах, узнать о достижениях региона и перспективах его развития. Сотрудники «Советского Сахалина» сопровождали гостя на всем пути его следования, о чем и рассказали читателям в газете за 29 декабря.

В своем электронном послании Дед Мороз поблагодарил журналистов за гостеприимство, интересную организацию путешествия и… оформление подписки на 2023 год. («Теперь из главной газеты региона целый год буду узнавать новости», – сообщил он).

Не забыл Мороз Иванович поздравить наш коллектив с Днем российской печати, тем более что 13 января исполнится 320 лет со дня выхода в свет первого номера петровских «Ведомостей». А еще главный волшебник страны пожелал всем островитянам в хорошем здравии встретить старый Новый год и бодро, с недюжинной энергией приступить к созидательной работе на благо региона и страны. «У Сахалина и Курил есть все возможности для этого, – подчеркнул Дед Мороз. – А если будут трудности и проблемы – обращайтесь. Помогу, чем смогу, ведь у меня есть не только волшебный посох, но и перо Жар-птицы, и молодильные яблочки, и сапоги-скороходы».

Просматривая видео от адресанта из Великоустюгского района, мы обратили внимание на его рабочий кабинет с необычными часами. В сказочном тереме они показывали не часы и минуты, а вели обратный отсчет дней до следующего Нового года. Как знать, быть может, русский Морозко вновь прилетит на остров, где ему так понравилось…

Людмила НИКОЛАЕВА.