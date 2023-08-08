Из Христофоровки до Южно-Сахалинска и Новоалександровки теперь можно добраться на городском экспрессе

Первый рейс Городского экспресса состоялся 7 августа на современном рельсовом автобусе «Орлан».

На церемонии запуска проекта губернатор Валерий Лимаренко рассказал, что в будущем планируется сделать рельсобусы главным общественным транспортом, чем-то похожим на наземное метро. Для синхронизации работы с автобусами железнодорожного транспорта в областном центре перенесли 70 остановок. Теперь сахалинцам будет удобно перемещаться по Южно-Сахалинску и его пригороду.

— В декабре мы открыли два новых пересадочных пункта, а сегодня продолжаем двигаться в этом направлении, — сообщил первый заместитель начальника дальневосточной железной дороги Геннадий Нестерук. — Восемь рельсобусов будут ходить в будние дни. В субботу и воскресенье — 11. 1 сентября начинаем проектирование и строительство новых транспортных узлов, чтобы увеличить число рельсобусов на линии до 24 в сутки.

— Мы интегрируем железную дорогу в систему пассажирского транспорта муниципалитета, — рассказал мэр Сергей Надсадин. — У города большая автомобилизация. Вместе с тем администрация работает над тем, чтобы пешеходы тоже могли комфортно передвигаться по областному центру. Считаю, что это большой шаг в развитии городской мобильности.

Ежедневно «Орлан» будет работать по такому расписанию: 11:24 — отправление из Христофоровки; 11:30 — прибытие в ТРК «Сити Молл»; 11:35 — Октябрьский; 11:39 — Большая Елань; 11:47 — Южно-Сахалинск; 12:31 — Ново-Александровск. Из Южно-Сахалинска до Новоалександровки рельсобус доезжает за десять минут, а путь из Хомутова до Ново-Александровка займет около 20 минут.

— Я считаю, что наше «наземное метро»-лучшее решение для быстрого и доступного перемещения в отдаленные районы города, — рассказала южносахалинка Екатерина Кренова. — Как по мне — этот вид транспорта намного удобнее и комфортнее автобусов.Летом «Орлан» становится настоящим спасением от жары благодаря кондиционерам, а проводницы с улыбкой желают пассажирам хорошего дня, создавая приятную атмосферу.

Стоимость одной поездки — 30 рублей. Для оплаты можно использовать транспортную карту сахалинца и банковскую карту. Транспортная карта позволяет воспользоваться бесплатной пересадкой на всех видах общественного транспорта в течение 45 минут. То есть если вы приехали из Хомутова в Южно-Сахалинск за 10 минут, то за оставшиеся 35 можете бесплатно доехать на автобусе до пункта назначения.

Проездом на рельсобусах по новым маршрутам могут воспользоваться до шести тысяч человек в месяц. Вместимость «Орлана» в зависимости от числа вагонов — от 136 до 232 человек.

Кстати, рельсовые автобусы «Орлан» начали работать на пригородных пассажирских направлениях с 1 сентября 2019 года.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.