Из кресла депутата – на нары

Осужденный парламентарий отбывает наказание на Сахалине. Речь об известном рыбопромышленнике Дмитрии Пашове, экс-депутате областной думы.

Прошлым летом Владивостокский суд вынес ему приговор: 4,5 года лишения свободы плюс штраф в размере 1 миллион рублей.

Как известно, Пашов был задержан в феврале 2021 года в Хабаровске. Сюда его пригласили для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовным делам, где основным фигурантом был Олег Кан – персона, хорошо известная в рыбопромышленных кругах, собственник трех крупных предприятий нашей области. В итоге тогдашний парламентарий из статуса свидетеля перешел в статус обвиняемого.

Следствие посчитало, что он был соучастником контрабанды 3391 тонны живого краба стоимостью 2,6 млрд рублей из России в страны Юго-Восточной Азии. По нелегальной схеме краба вывозили за границу с 2014 по 2019 год.

Ценный груз декларировали по одной цене, отгружали по другой. Разница приходила на счета компаний, зарегистрированных в офшоре, потом ее делили.

После оглашения приговора защита Дмитрия Пашова подавала апелляцию, но вышестоящий суд оставил приговор в силе.

Все это время Дмитрий Пашов содержался под стражей на материке, теперь же доставлен в Южно-Сахалинск и отбывает наказание в колонии № 1.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

P. S.

Сообщение о смерти руководителя крабового «холдинга» 55-летнего Олега Кана, промелькнувшее в соцсетях, пока официального подтверждения не получило. Как известно, рыбопромышленник вы­ехал из России и находится в международном розыске. Тем временем в Приморском краевом суде рассматривается уголовное дело, бизнесмена обвиняют в организации убийства из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Справка

Дмитрий Пашов по итогам 2019 года оказался самым обеспеченным среди депутатов областной думы. Согласно размещенной на думском сайте информации, его годовой доход составил 6,2 млрд рублей – в 610 раз больше показателя 2018 года, составлявшего 10,1 млн рублей. Источник дохода в декларации не указан. Как ранее писал «Советский Сахалин», эксперты в рыбной отрасли полагали, что такой рост дохода Пашова могло обеспечить уголовное дело против Олега Кана. Пашов был одним из его деловых партнеров и мог получить от него доли в активах предпринимателя.