Из неудачи нужно сделать правильные выводы. ФК «Сахалин» проиграл первый матч нового сезона

24 июля в рамках первенства России по футболу в Футбольной национальной лиге (II лига) сезона 2022/2023 «Сахалин» на своем поле принимал ФК «Рязань». К огромному разочарованию островных болельщиков наша команда потерпела поражение со счетом 0:3.

Первые шесть минут встречи чем-то напоминали скучную тренировку команд. Оба коллектива старались контролировать мяч в центре поля, даже не вспоминая о том, что главная задача в футболе – поразить ворота соперника, а не игра в квадрат. На шестой минуте «Сахалин» провел быструю атаку по правому краю и вынудил соперника выбить мяч за линию своих ворот. Первый стандарт островитяне разыграли из рук вон плохо. Навес в штрафную площадь – и гости без особого труда выбили мяч на нашу половину поля. Казалось бы, этот эпизод «разбудит» оба коллектива, и они начнут играть и показывать быстрый, интересный футбол. Увы. Создавалось впечатление, что тренеры дали установку на игру – как можно надежнее и дольше контролировать мяч в центре поля и ни в коем случае не обострять игру у ворот соперника. Болельщики откровенно скучали, глядя на такой футбольный спектакль.

Но на семнадцатой минуте встречи «Сахалин» смог организовать быструю многоходовую атаку по правому краю. Голкипер гостей Никита Янович ошибся на выходе и практически оставил ворота пустыми. В штрафной площади «Рязани» завертелась такая «январская вьюга», что, казалось, мяч просто обязан был оказаться в воротах гостей. Каким образом защитники отстояли свои ворота в неприкосновенности, так и осталась футбольной загадкой.

Этот момент стал переломным в игре. «Рязань» как-то незаметно прибрала инициативу в свои руки и все чаще стала гостить на половине хозяев поля. И ладно бы просто контролировала мяч на половине «Сахалина», она стала создавать опасные моменты у ворот хозяев, заставляя трудиться в поте лица нашу защиту и показывать вратарское мастерство Александра Хорошилова.

До бесконечности это продолжаться не могло. На 28-й минуте Евгений Матрахов вынужден был остановить очередную атаку соперника недозволенным приемом в метрах пяти от штрафной площади. За что и был награжден судьей матча «горчичником».

«Рязань» использовала свой шанс на все сто процентов. Навес во вратарскую площадь, защитники «Сахалин» стояли и наблюдали, как соперники делают пару передач и вколачивают мяч в ворота – 0:1.

«Сахалин», начав с центра поля, попытался изменить рисунок игры в свою пользу. Однако гости поймали кураж и продолжали диктовать свои условия. Много брака в игре в пас, нехватка индивидуального мастерства у островитян – все это сильно бросалось в глаза на фоне отличной игры соперника. Как следствие, на 44-й минуте «Рязань» добивается нового успеха.

Первые пять минут второго тайма «Сахалин» провел очень агрессивно, прижав соперника к своим воротам. Однако гости были готовы к этому и без особой нервотрепки и паники разрушали все атаки островитян на подступах к своей штрафной площади. Сдержав этот штурм, «Рязань» стала организовывать быстрые атаки по левому краю. И на 82-й минуте Вадим Шепелев установил окончательный счет в матче – 0:3.

Подводя итог матча, главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев прямо сказал, что его команда сегодня показала очень плохой футбол.

От себя хотелось бы добавить: у всех команд бывают провальные игры. И если тренерский состав вместе с игроками смогут сделать из этих неудач правильные выводы, то такие уроки пойдут только на пользу.

Игорь КАРПУК.