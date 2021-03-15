Из Охи в Хабаровск отправился первый после длительного перерыва авиарейс

Сегодня в 13.00 из северной столицы острова по маршруту вылетел самолет с пассажирами на борту. В пункт назначения он прибудет в 14.00. Рейс в обратном направлении запланирован на 14.50. Возобновление полетов на данном направлении позволит повысить транспортную доступность северной части Сахалина с материком, а также значительно сократит время в пути для пассажиров. При этом цены на билеты сохранили на прежнем уровне – 5 840 рублей в одном направлении, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Охинцы очень долго ждали этого события. Для нас было важно возобновить рейсы именно сейчас – перед сезоном отпусков и приемной кампанией в учебные заведения. Вместе с улучшением эпидобстановки северяне вновь смогут беспрепятственно перемещаться, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Напомним, авиасообщение ранее приостановили из-за пандемии коронавируса. Теперь самолет будет совершать рейсы между Охой и Хабаровском два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

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— Случилось то, что так долго ждали жители северной части нашего острова, из Охи в Хабаровск сегодня первый рейс. После долгого перерыва по поручению Валерий Игоревича мы восстановили этот рейс, и сейчас он будет выполняться с частотой два раза в неделю. Для текущего периода это достаточно, ну а дальше будем смотреть, каким образом нарастить объём перевозок . Компания аврора выполняет рейсы, современный самолёт DH 8, это скоростной комфортабельный самолёт. Думаю, все оценят комфорт и доступность региона», — прокомментировал новость региональный министр транспорта Валерий Спиченко.