Из СИЗО под домашний арест. Бывшему мэру Макаровского района изменили меру пресечения

Суд изменил меру пресечения для бывшего мэра Макаровского городского округа Андрея Красковского, который обвиняется в получении взятки. Об этом 16 сентября сообщили ТАСС в Южно-Сахалинском городском суде. Подробности не уточняются.

В мае этого года было заведено уголовное дело против сотрудников мэрии Макаровского района по факту хищения бюджетных средств. В том числе было заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении тогда еще мэра Красковского. По версии следствия, в декабре 2020 года он получил от одного бизнесмена взятку в 1,2 млн рублей за покровительство. 24 мая Красковского отправили в СИЗО.