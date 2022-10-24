Из ветхого в аварийное. В квартире инвалида 1 группы тепло, пока греет солнышко

Жительницу Александ­ровска-Сахалинского Елену Крамар переселили из двухэтажного дома по улице 2-я Малая Александровка в октябре 2021 года. Новая квартира оказалась холоднее старой, зиму сахалинка — инвалид первой группы! — пережила с помощью обогревателя. С весны 2022 года она ждет выполнения решений выигранного суда.

Переезда в новое жилье Елена Крамар ждала долго: прежний дом был построен в 90-х годах, но давно пришел в негодность, так как деревянные здания в этой части города возводили из сырого материала. Квартиру дали на втором этаже нового дома на улице Карла Маркса, построенного компанией ООО «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой».

27 мая 2021 года комитет по управлению муниципальной собственностью (КУМС) городского округа «Александровск-Сахалинский район» заключил с Еленой Крамар договор мены жилых помещений, и женщина переехала на долгожданные квадратные метры. Но еще в феврале она указала в акте приема-передачи важную претензию: в зальной комнате новой квартиры не работал радиатор отопления.

— Когда ключи передавали в присутствии мэра, я сказала, что батарея холодная. Мне ответили: «Ой, все нормально, вот тут подкрутите, и будет тепло». Пять минут поводили по квартире и сказали уходить. Когда переехали, выяснилось, что батареи ледяные и дома холодина.

Переохлаждение вообще никому не идет на пользу, но в случае Елены Крамар можно не просто простудиться. В 2019 году ей сделали операцию на легком, пребывание в холоде угрожает ее жизни. На свое счастье, сахалинка оказалась в состоянии отстаивать права в суде.

11 апреля 2022 года Александровск-Сахалинский городской суд обязал ответчика (ООО «СЗ «Рыбоводстрой») восстановить работоспособность радиаторов отопления в зале и ванной комнате новой квартиры. И постановил взыскать с организации 30 000 рублей в пользу Елены Крамар.

Тем не менее, судебное решение до сих пор — на дворе уже финал октября! — не выполнено: радиаторы отопления в квартире дома № 3 по улице Карла Маркса не работают, причитающиеся деньги Елене Крамар не выплачены.

В номере 22 от 10 июня районная газета «Красное Знамя» опубликовала статью о встрече горожан с мэром Александровска-Сахалинского Владленом Антонюком, председателем собрания Олегом Салангиным и представителем компании «Рыбоводстрой».

Газета цитировала застройщика: «…Моя задача на текущий момент — услышать жалобы и наладить взаимодействие, чтобы все замечания устранить в максимально короткие сроки…». Очевидно, несколько месяцев, прошедших с момента публикации, в понятие «максимально короткие» не укладываются, хотя «Красное Знамя» утверждает, что на встрече Елене Крамар обещали выполнить работы и возместить ущерб.

В августе сахалинка обратилась за помощью уже к депутату областной думы. Региональный парламентарий проинформировал ее, что вопрос находится в компетенции муниципальной власти, поэтому он направил запрос в администрацию городского округа. Жаль, что от депутатского запроса в квартире Елены Крамар теплее не стало, но пока инвалида выручают погода и обогреватель.

— Сейчас солнышко на улице, квартира на южную сторону выходит. И у меня в зале тепло. А батарея холодная, — Елена объяснила по телефону, как она справляется с холодом. — Приходит женщина, утром и вечером измеряет температуру. Они поменяли батарею, новая оказалось бракованной, промыли старую батарею, вернули на место. И она тоже не греет!

Как уверяет Елена Крамар, в ответ на вопросы о причине неисправности отопления специалисты управляющей компании пожимают плечами.

— Это, говорят, застройщик «намахинировал», мы в этой системе понять ничего не можем. В прошлом году обогреватель спасал, но я сильно болела. Держалась на уколах, у меня был сильный гайморит, еле вытащили…

Крамар не сдается: сейчас ее запрос на действия судебных исполнителей, не торопящихся выполнить решение суда, переправлен уже в прокуратуру Сахалинской области. И хочется надеяться, что надзорный орган заставит ответчиков выполнить требования суда. Но куда печальнее не конкретный случай Елены Крамар, а общая тенденция: мы не успеваем порадоваться полезной и вполне успешной государственной программе, как выясняется, что на местах она иногда реализуется так, что дискредитирует все старания и областной, и федеральной властей.

Николай Шелепов.