Из-за циклона на территории Сахалинской области перекрыты еще несколько участков автодорог

По состоянию на 14.00 (сах) 16 февраля, в результате действующего циклона ограничено движение для всех видов автотранспорта, за исключением высоко проходимой техники на участке автомобильной дороги с. Онор – пгт Ноглики (438-624 км), федеральной автомобильной дороги А 393 Южно-Сахалинск – Оха и на участках автомобильных дорог Лиственничное – Охотское (9-35 км) и Охотское – Мальково (0-16) км.

Ранее, в связи с образованием снежных заносов и ухудшением видимости ограничено движение для всех видов автотранспорта, за исключением высоко проходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ, на участках автомобильных дорог Невельск— Томари —аэропорт Шахтерск (50-219 км) г. Холмск — с. Красногорск.

Также г. Южно-Сахалинск – с. Поречье (12-207 км), с. Поречье — г. Поронайск (207-289 км), федеральной автомобильной дороги А 393 Южно-Сахалинск – Оха.

Для обеспечения безопасности на закрытом участке дороги задействованы 7 постов ГИБДД. На расчистке данных дорог задействовано 17 ед. техники.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанных участках автодорог можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).

С 00.10 (сах) 16 февраля паромная переправа Ванино-Холмск закрыта. В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, вводится ограничение движения паромов до улучшения погодных условий.

Аэропорт г. Южно-Сахалинска работает по метеоусловиям.

В связи ухудшением погодных условий отменены пригородные поезда в двух направлениях: «Южно-Сахалинск — Томари», «Южно-Сахалинск — Поронайск». Объекты ТЭК и ЖКХ области работают без нарушений.

Напомним, 16-17 февраля на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и г. Южно-Сахалинск прогнозируется сильный снег, преимущественно в виде мокрого снега, местами очень сильный, сильная метель, видимость 500 м и менее, ветер 25-30 м/с, местами 33 м/с (ураган), гололедные явления.

16 февраля на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется усиление ветра до ураганного 33-35 м/с и сильные осадки.

Также, 16 февраля на территории Охинского и Северо – Курильского районов прогнозируется умеренный снег, усиление ветра 18-23 м/с, метель.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.