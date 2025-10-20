Из-за дополнительных бумажек тепло приходило к южно-сахалинцам с задержкой

С такой парадоксальной ситуацией в этом сезоне столкнулись потребители в областном центре. Время на получение разрешений, необходимых для подключения объектов к теплоснабжению, удлинилось из-за расширения списка участников процесса согласования. Уже и муниципалитет собирает документы.

Традиционно готовность сетей отопления летом строго проверяли специалисты Сахалинской коммунальной компании (СКК). Указывали на недостатки, требовали их устранить. И только после этого тепловая инспекция выдавала акты на подключение к отоплению. Теперь же после проверки СКК на основе выданных ею документов нужно составить оценочные листы, куда вписаны все объекты отопительной инфраструктуры отдельно взятого здания, сделать отметку о готовности. После чего с этой таблицей пойти в департамент городского хозяйства мэрии. Там на её основе получить ещё один акт, подписанный комиссией. С этим документом снова вернуться в СКК. И только после этого рассчитывать на подачу тепла.

Чтобы сдать оценочный лист в департамент, нужно было отстоять очередь. Чиновники не справлялись с валом… В коридорах муниципалитета толпились десятки представителей компаний.

Как пояснили в министерстве ЖКХ области, такие изменения ввели на основании приказа минэнерго РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года. Цель благая – поскольку местная власть отвечает за прохождение отопительного сезона, она должна иметь полную картину по всем строениям, куда подаётся тепло, что позволит сразу увидеть слабые звенья и принять меры.

Задумка хорошая, но непонятно, зачем отходить от принципа «одного окна»?

Почему мэрия не может запросить у СКК данные её проверок самостоятельно? Или наоборот – почему СКК не может отправить свои сведения в мэрию, ведь давно уже работает электронный документооборот? Тогда бы очередей в коридорах власти и поставщиков услуг не возникало. При нынешнем же механизме наверняка придётся привлечь других специалистов. Или даже создать новые штатные единицы в департаменте – ведь отопительный сезон тормозить нельзя.

Владимир ПАВЛОВ.

По теме: