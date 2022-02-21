Из-за метели 21 февраля закрыт проезд по дорогам юга Сахалина

Сегодняшний циклон вынудил перекрыть проезд по автодорогам Огоньки- Невельск, Троицкое- Новотроицкое, Южно-Сахалинск – Охотское и Южно-Сахалинск – Корсаков.

В связи с этим отменено движение автобусов из областного центра по пригородным маршрутам № 115 (до Корсакова и обратно ), № 117 (до Новотроицкого и обратно); № 174 (Южно-Сахалинск — Охотское ) и по межмуниицпальному маршруту № 518 между областной столицей и Невельском.

По сообщению дежурной службы компании «СУ-4», обслуживающей трассу, проезд на север острова остается открытым. На расчистку при необходимости готова выйти техника.

Евгений АВЕРИН.