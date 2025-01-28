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Из-за непогоды с 28 января на Сахалине отменены практически все междугородние автобусы между областным центром и районами

Как сообщили в региональном минтрансе, это маршруты №№ 112 Южно-Сахалинск– Долинск; 502 Южно-Сахалинск – Поронайск;

504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский; 505 Южно-Сахалинск – Быков; 507 Южно-Сахалинск — Смирных; 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев; 510 Южно-Сахалинск – Макаров;

523 Южно-Сахалинск – Углегорск; 525 Южно-Сахалинск – Красногорск; 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск.

Аналогичная ситуация с видимостью на дороге Лиственничное – Охотское – отменены все рейсы маршрута № 174 Южно-Сахалинск – Охотское.

Из-за усилившейся метели ограничено движение личного и  общественного транспорта на дороге между сёлами Троицкое и Новотроицкое в окрестностях областного центра,  видимость составляет менее 100 м.   По той же причине закрыт проезд для всех видов транспорта на северо-западном объезде Южно-Сахалинска – видимость стала менее 50 м.

На   время этих ограничений можно воспользоваться пригородными поездами, курсирующими из Южно-Сахалинска в Долинск, Корсаков, Дальнее, Томари и Поронайск.

С расписанием пригородных поездов можно узнать в Пассажирской компании «Сахалин» по телефону справочной службы: +7 (4242) 71-29-94.

Для ликвидации последствий циклона выведена дополнительная дорожная техника. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Проезд для личного транспорта не закрыт, но региональные власти советуют по возможности воздержаться от поездки в непростых погодных условиях.

Сергей РЯБОВ.

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