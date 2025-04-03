Из-за путаницы с адресами в компьютере предпринимательница из Углегорска лишилась торговой точки

В эту историю трудно поверить. Однако вымысла здесь нет. Подобный «фокус» в исполнении чиновников имел место на самом деле, что подтверждено судебными документами.

Углегорские власти начали сносить неиспользуемые постройки по муниципальной программе, и под этот каток попало здание того самого магазина. Можно представить себе состояние его хозяйки Цыцыгмы Бузычкиной – в декабре 2021 года в приложении к местному изданию она увидела список зданий, подлежащих сносу как бесхозные и аварийные, а в нём – знакомый адрес. Поначалу даже показалось, что это ошибка, ведь торговая точка площадью 204,3 кв. м принадлежит ей на правах собственности с 2003 года, задолженности по налогам и коммунальным платежам у неё не было. Приехав на место, предпринимательница не поверила своим глазам – там красовался пустырь. Ей рассказали, что постройки нет с декабря 2020 года. Рядом остался стоять пришедший в негодность и сгоревший ещё раньше дом.

Бузычкина пошла в полицию с заявлением: принадлежащее ей здание снесено по непонятной причине, оно не находилось в аварийном состоянии, уведомления о необходимости сноса, реконструкции или ремонта ей от местных властей не поступало. Полицейские выяснили, что такой «казус» произошёл из-за путаницы в адресах. «Маленькую» ошибку допустили сотрудники районного управления капитального строительства. Она попала в документы, и строители, исполняя муниципальную программу, снесли магазин вместо сгоревшего дома… Обе постройки стояли близко друг к другу.

Женщина обратилась с иском в углегорский суд, потребовав взыскать в её пользу с властей имущественный вред почти в 7 млн (кадастровая стоимость постройки), а также расходы по уплате государственной пошлины. Однако суд этот иск не удовлетворил. Владелица снесённого здания подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. И вердикт углегорского суда был отменён, рассказали в пресс-службе Сахалинского областного суда.

При повторном разбирательстве выяснилось, что один из сотрудников муниципального управления капитального строительства допустил ошибки с установлением юридических адресов подпадающих под снос объектов при составлении проекта. Его непосредственный руководитель документацию проверил, но ошибки не заметил. Так в список вместо сгоревшего дома попало вполне пригодное и имеющее собственника здание магазина.

Поскольку он не работал, то у строителей не возникло и тени сомнений. Кстати, снос они выполнили даже немного опережая сроки. По документам на его ликвидацию местной администрацией затрачено более 731 тыс. рублей.

Районный суд тоже оценил действия властей как незаконные. Но в удовлетворении исковых требований отказал… в связи с пропуском истцом, то есть Бузычкиной, срока исковой давности. При этом в суде отмечали: хозяйка магазина проживала постоянно в Углегорске и имела возможность интересоваться его судьбой, и если бы проявляла к нему интерес, то узнала бы о сносе сразу, а не спустя несколько месяцев. Это дало бы возможность обратиться за защитой намного раньше, не пропуская сроки.

С этим судебная коллегия по гражданским делам областного суда согласилась, но отвергла выводы углегорских коллег о пропуске сроков исковой давности. Коллегия посчитала, что, исходя из всех обстоятельств дела, срок исковой давности нужно отсчитывать не с момента сноса здания в декабре 2020 года, а с момента, когда хозяйка узнала о нём, то есть с декабря 2021 года.

Поэтому по вердикту апелляционной инстанции районная администрация должна выплатить Цыцыгме Бузычкиной ту самую сумму, которую она требовала вначале – почти 7 млн рублей, – в счёт возмещения ущерба, а также 300 рублей расходов на госпошлину. Средства будут выплачены мэрией за счёт федеральной казны.

Решение суда вступило в законную силу чуть больше месяца назад.

Евгений АВЕРИН.