Избирательный марафон завершен. Депутатами станут самые выносливые

С 17 по 19 сентября в стране проходили выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, руководителей регионов, а также органов местного самоуправления. Свои голоса за кандидатов отдала и Сахалинская область.

Агитировали у нас до последнего. Накануне выборов, в минувший четверг, по Южно-Сахалинску раскатывала машина и громко призывала голосовать за своего кандидата.

А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что выборы — дело серьезное, призывы регулярно перебивались музыкальной заставкой из песни «Священная война».

Страна огромная показала явку в 45,15 проц., а вот сахалинцы шли на выборы не слишком охотно. Впрочем, по сравнению с 2016 годом, когда в голосовании приняли участие всего 35,7 проц. избирателей, нынешний электорат в части гражданской активности немножко подрос. Явка образца 2021 года по предварительным итогам составила 38,6 процента.

В отличие от Санкт-Петербурга, где на одном из участков умудрились сломать урну для голосования и разбросать бюллетени по полу, скандальных происшествий у нас не зарегистрировано.

Проголосовали все, кто хотел. Более 5 тыс. избирателей – досрочно. А вот в пилотном проекте голосования онлайн Сахалинская область не участвовала. Однако онлайн от нас никуда не убежит: через пять лет сахалинским избирателям наверняка станет доступна и такая форма участия в общественно-политической жизни страны.

Как бы то ни было, голосование завершено, победители уже принимают поздравления от своих партий и избирателей. Ну что же, будем ждать начала работы Госдумы восьмого созыва.

Каким-то он будет в делах и решениях, этот новый созыв?

Игорь КАЛИНИН.

Таблицы:

Выборы депутатов Госдумы 17 – 19 сентября 2021 года

по федеральному избирательному округу.

Сахалинская область

Предварительные результаты на 10.00 20 сентября 2021 г.

По сведениям избиркома, всего зарегистрировано 347 106 избирателей, опущено в урны для голосования 145 503 бюллетеня, признан недействительным 4 181 документ.

«Единая Россия» – 35,21 проц.

КПРФ – 28,83 проц.

«Новые люди» – 9,25 проц.

ЛДПР – 9,01 проц.

«Справедливая Россия» – 5,13 проц.

«Партия пенсионеров» – 2,65 проц.

«Зеленые» – 2,06 проц.

«Коммунисты России» – 1,88 проц.

«Яблоко» – 0,99 проц.

«Родина» – 0,96 проц.

РПСС – 0,91 проц.

«Зеленая альтернатива» – 0,83 проц.

«Партия РОСТА» – 0,31 проц.

«Гражданская платформа» – 0,16 проц.

Выборы депутатов Госдумы 17 – 19 сентября 2021 года

по одномандатному избирательному округу № 167.

Предварительные результаты на 10.00 20 сентября 2021 г.

Предварительные результаты на 10.00 20 сентября 2021 г.

По сведениям избиркома, всего зарегистрировано 347 106 избирателей, опущено в урны для голосования 145 503 бюллетеня, признан недействительным 4 181 документ.

Георгий Карлов («Единая Россия») – 40,4 проц.

Алексей Корниенко (КПРФ) – 25,9 проц.

Роман Веденеев («Новые люди») – 10,5 проц.

Дмитрий Флеер (ЛДПР) – 7,12 проц.

Александр Анистратов («Справедливая Россия») – 6,48 проц.

Олег Корецкий («Коммунисты России») – 4,98 проц.

Александр Коньков («Родина») – 2,59 проц.

Антон Гуркин («Яблоко») – 2,24 проц.