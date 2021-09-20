Избирательный марафон завершен. Депутатами станут самые выносливые

С 17 по 19 сентября в стране проходили выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, руководителей регионов, а также органов местного самоуправления. Свои голоса за кандидатов отдала и Сахалинская область.
Агитировали у нас до последнего. Накануне выборов, в минувший четверг, по Южно-Сахалинску раскатывала машина и громко призывала голосовать за своего кандидата.
А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что выборы — дело серьезное, призывы регулярно перебивались музыкальной заставкой из песни «Священная война».
Страна огромная показала явку в 45,15 проц., а вот сахалинцы шли на выборы не слишком охотно. Впрочем, по сравнению с 2016 годом, когда в голосовании приняли участие всего 35,7 проц. избирателей, нынешний электорат в части гражданской активности немножко подрос. Явка образца 2021 года по предварительным итогам составила 38,6 процента.
В отличие от Санкт-Петербурга, где на одном из участков умудрились сломать урну для голосования и разбросать бюллетени по полу, скандальных происшествий у нас не зарегистрировано.
Проголосовали все, кто хотел. Более 5 тыс. избирателей – досрочно. А вот в пилотном проекте голосования онлайн Сахалинская область не участвовала. Однако онлайн от нас никуда не убежит: через пять лет сахалинским избирателям наверняка станет доступна и такая форма участия в общественно-политической жизни страны.
Как бы то ни было, голосование завершено, победители уже принимают поздравления от своих партий и избирателей. Ну что же, будем ждать начала работы Госдумы восьмого созыва.
Каким-то он будет в делах и решениях, этот новый созыв?
Игорь КАЛИНИН.
Таблицы:
Выборы депутатов Госдумы 17 – 19 сентября 2021 года
по федеральному избирательному округу.
Сахалинская область
Предварительные результаты на 10.00 20 сентября 2021 г.
По сведениям избиркома, всего зарегистрировано 347 106 избирателей, опущено в урны для голосования 145 503 бюллетеня, признан недействительным 4 181 документ.
«Единая Россия» – 35,21 проц.
КПРФ – 28,83 проц.
«Новые люди» – 9,25 проц.
ЛДПР – 9,01 проц.
«Справедливая Россия» – 5,13 проц.
«Партия пенсионеров» – 2,65 проц.
«Зеленые» – 2,06 проц.
«Коммунисты России» – 1,88 проц.
«Яблоко» – 0,99 проц.
«Родина» – 0,96 проц.
РПСС – 0,91 проц.
«Зеленая альтернатива» – 0,83 проц.
«Партия РОСТА» – 0,31 проц.
«Гражданская платформа» – 0,16 проц.
Выборы депутатов Госдумы 17 – 19 сентября 2021 года
по одномандатному избирательному округу № 167.
Предварительные результаты на 10.00 20 сентября 2021 г.
Предварительные результаты на 10.00 20 сентября 2021 г.
По сведениям избиркома, всего зарегистрировано 347 106 избирателей, опущено в урны для голосования 145 503 бюллетеня, признан недействительным 4 181 документ.
Георгий Карлов («Единая Россия») – 40,4 проц.
Алексей Корниенко (КПРФ) – 25,9 проц.
Роман Веденеев («Новые люди») – 10,5 проц.
Дмитрий Флеер (ЛДПР) – 7,12 проц.
Александр Анистратов («Справедливая Россия») – 6,48 проц.
Олег Корецкий («Коммунисты России») – 4,98 проц.
Александр Коньков («Родина») – 2,59 проц.
Антон Гуркин («Яблоко») – 2,24 проц.