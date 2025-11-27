Издан первый иллюстрированный определитель растений Южных Курил

В заповеднике «Курильский» вышел иллюстрированный определитель растений Южных Курил тиражом 1000 экз.

Каждый, кто хоть раз ступал на землю Курильских островов, знает, что здесь особый мир. Мир, где природа предстает во всей своей первозданной, суровой и завораживающей красоте.

Иллюстрированный краткий определитель растений Южных Курил – результат кропотливой работы в первую очередь заместителя директора заповедника по научной работе Елены Линник, а также других научных сотрудников и фотографов, которые работали на Курилах. Эта книга призвана стать надежным спутником в походах по нашим островам, отмечает пресс-служба учреждения.

Впервые в одном издании собраны цветные изображения и подробные описания 396 видов сосудистых растений, относящихся к 106 семействам, с которыми можно встретиться на Южных Курилах. Это не просто список названий, это настоящий визуальный и информационный гид, позволяющий даже неподготовленному читателю самостоятельно идентифицировать растения.

Для простоты использования введена цветная кодировка, цвет края страницы соответствует окраске цветка или соцветия растения. То есть, увидев желтый цветок, вы сразу переходите к желтой группе растений, чтобы его идентифицировать.

Растения внутри цветовой группы расположены по алфавиту русских названий семейств, а внутри семейства — по алфавиту русских названий видов. Рядом с фотографией приведены русское и латинское видовые названия.

Автором этого труда выступила Елена Линник, заместитель директора по научной работе заповедника «Курильский». Елена Викторовна – профессиональный биолог с огромным опытом, автор многих научных и научно-популярных статей, член рабочих групп по сохранению биоразнообразия, руководитель питомника редких видов растений заповедника. Её глубокие знания, страсть к природе и многолетние полевые исследования на Курилах нашли отражение в каждой странице этого определителя.

Южные Курильские острова – это территория, где история, вулканизм, морской климат и столкновение холодных и теплых течений создали невероятно богатый и уникальный растительный мир. От темнохвойных лесов Кунашира («снежные субтропики»), с их теплолюбивыми реликтовыми растениями, до безлесных холмов и лугов Малой Курильской гряды. Здесь переплетаются охотоморская, маньчжурская и северояпонская флоры, создавая калейдоскоп форм и видов.

Флора Южных Курил – это более 2500 видов растений, и почти половина из них – это сосудистые растения. Узнать и понять их значение и особенности – интересная задача даже для опытного специалиста. В определителе в конце описания растения расположены значки, показывающие особые свойства растений (пищевые, лекарственные, декоративные и др.), их охранный статус и характер пребывания вида (эндемик, третичный реликт, заносный вид, сорное растение).

Книга будет полезна местным гидам и туроператорам, профессиональным ботаникам и ботаникам-любителям, сотрудникам природоохранных организаций, преподавателям биологии и студентам, натуралистам всех возрастов, и конечно же, путешественникам и местным жителям – людям, которые хотят не просто видеть, но и понимать, какие растения их окружают.

Этот определитель – приглашение в мир исследований!

Приобрести определитель и другую сувенирную продукцию можно в офисе администрации заповедника по адресу: пгт Южно-Курильск, ул. Заречная, 5.

Иногородних граждан для заказа продукции можно обращаться по e-mail: kurilskiy@gmail.com, пересылка оплачивается дополнительно.