Измененный режим работы светофоров Южно-Сахалинска избавляет от пробок на улице Сахалинской

На перекрестке этой улицы с Вокзальной и Железнодорожной с 21 часа и до 7 утра будет работать «вызывная» фаза для пешеходов – необходимо будет нажать большую зеленую кнопку.

А в момент проезда поездов по Сахалинской на улице Железнодорожной не станет включаться зеленая стрелка для поворота в сторону переезда, чтобы не забивать Сахалинскую, пропускающую состав.

Как сообщил директор южно-сахалинского АНО «Центр развития городской среды» Василий Вишневский, работа этих электронных регулировщиков увязана в программе управления светофорами верхнего уровня от СДП «Дирижер». Чуть раньше к ней подсоединили перекрестки Сахалинской с улицами Ленина и Амурской. Все это позволит избавиться от заторов и сэкономить время автомобилистов.

Григорий РОСТОВЦЕВ.