«Известковому» требуется уборка. Полигон сорит и протекает

На полигоне твердых бытовых отходов и в его окрестностях впору проводить субботник регионального масштаба.

Недавно заработавший полигон может стать проблемой. По периметру ограждения с внешней стороны скопилось большое количество легкого мусора – пластика, полимерных пакетов, пленок. Все это «добро» ветер разнес по окрестностям на расстояние не меньше полусотни метров.

Поток зловонной жижи темного цвета с южной стороны впадает в ручей, протекающий вдоль насыпи. Похоже, очистные сооружения со своими функциями до конца не справляются.

На самой огороженной территории грузовые автомобили-мусоровозы сваливают мусор, а строительная техника распределяет его по площадке. Как на обычной свалке. Не видно, чтобы отходы кто-то складировал в виде брикетов, как это было предусмотрено еще на стадии подготовки проекта.

В октябре прошлого года «Советский Сахалин» опубликовал репортаж «Трансформация «хвостов» в кубики. Агрегат для прессования отходов заработал в полную силу на полигоне «Известковый» в окрестностях Южно-Сахалинска». Руководство АО «Управление по обращению с отходами» рассказывало, что отходы будут уплотнять и размещать в виде брикетов. Исходя из этого, первой очереди полигона, которая действует сейчас, хватит на захоронение полумиллиона кубов отходов. Это весь мусор из областного центра, скопившийся в течение 3,5 лет. А затем должна вступить в строй вторая очередь, и емкость полигона возрастет до 1,9 млн кубометров.

Так если мусор не уплотняют и не брикетируют, то свалка может переполниться гораздо раньше расчетных сроков, не так ли? Вопрос и по жидким стокам. Отравленные воды могут оказаться в озере Тунайча. Между прочим, это одна из жемчужин Сахалина и памятник природы регионального значения.

Семен РЕЧКИН.