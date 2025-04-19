Известный астролог Юлия Урусэль представила гороскоп для Овна

Друзья! Известный московский астролог Юлия Урусэль (ведущая астрологических рубрик в «Вечерней Москве», на федеральных тв-каналах) и друг «Советского Сахалина» рассказала про знак Зодиака Овен. Почитайте для настроения. Сверьте впечатления и улыбнитесь.

КАКОЙ ДЛЯ ВАС ЭТО ЗНАК, ЕСЛИ В ВАШУ ЖИЗНЬ ПРИШЕЛ .. ОН

Друзья, а вы знали, что случайных людей в нашей жизни не бывает? Каждый человек на нашем пути нам нужен. Благодаря ему мы должны пройти определённые уроки и наработать определеную энергию. Мы все друг для друга учителя. А чему вы должны научиться, если в вашу жизнь приходит он, Овен? Ну, и конечно давайте дружно поздравим, если они у вас в жизни есть! Ведь Овны сейчас именинники! Сейчас их время и пусть звёзды будут на их стороне!

ЕСЛИ НАЧАЛЬНИК ОВЕН ♈️ , то Вы работаете не в офисе, а в штабе военных действий. Каждое ваше утро на работу, как на передовую: кофе, бронежилет и молитва о том, чтобы не попасть под горячую руку. Его задача научить вас всегда говорить «да»и заставить вас быстро двигать попой, иначе вы с ним просто не сработаетесь. После него вы — не сотрудник, а высокоточная ракета. И если вы выжили под его командованием, то теперь вам не страшен ни один босс.

ЕСЛИ ЛЮБОВНИК ОВЕН ♈️- забудьте про романтику. Он не про свечи под Луной— он про пожар. Он не ухаживает — он берет штурмом. Держите свою крепость до последнего, иначе вы не завоюете его сердце, если он возьмет вашу крепость быстро. Отношения с ним научат вас ценить себя, следить за своим телом и быть сексуальной. Но учтите: вы для него — огонь. И если вы не пылаете, он пойдёт искать новое пламя.

ЕСЛИ МУЖ ОВЕН ♈️, то Вы не в браке, а на передовой.

Он командир с раздутым эго, но и Вы явно не из трусливых, раз решились на такую войну под одной крышей. Он — командир со взрывным характером. И если вы выстояли рядом с ним — то вы не просто сильная, вы стальная. С ним вы научитесь договариваться, хвалить, даже когда хочется придушить, и оттачивать терпение как боевое искусство. Внимание, девочки, Овны серых мышек не выбирают, им подавай достойную конкуренцию. И если он выбрал Вас, то с Вами не расслабишься. А значит, что его это заводит.

ЕСЛИ БРАТ ОВЕН ♈️

Если ваш брат Овен, то у Вас в семье с рождения прописан чемпион мира по «я всегда прав». Он не спорит — он таранит. Борьба за лидерство с ним — как борьба с торнадо: либо гнёшься, либо учишься летать. Он будет бросать вызовы, затевать споры, устраивать испытания. Но благодаря ему вы прокачаете волю, силу и навык постоять за себя. И если вы выжили рядом с ним — вам не страшен ни один человек на этой планете. Ни начальник. Ни свекровь. Ни даже налоговая.

ЕСЛИ МАМА ОВЕН ♈️, то это не мама — это командир элитного спецотряда. Она покажет вам как закаляют сталь. “Ты сможешь!” — это её кодовое слово.«Вставай и иди, даже если не можешь». Любовь у неё — как у пехоты: с командным голосом и тренировками на выживание. После такой мамы вы умеете всё: выживать, действовать и не ныть. Ведь такая мама, не просто мама. Это Ваша внутренняя армия на всю жизнь.

ЕСЛИ ПАПА ОВЕН ♈️ Вы не воспитывались — вы прошли боевую подготовку. Доброе утро звучало как команда к атаке. Он учил не жалеть себя, не сдаваться и не ждать, что кто-то поможет. Он мог быть резким, жестким, даже страшным. Но именно он выковал в вас бойца, который не ищет одобрения и не падает духом. Папа-Овен — это ваш персональный спецназ, прошедший через ваше детство и оставивший в вас силу, которая больше не просит разрешения.

ЕСЛИ РЕБЁНОК ОВЕН ♈️ , то Вы не родитель, а персональный менеджер маленького Наполеона. Он с пелёнок знает, чего хочет. Он не будет ждать, пока Вы разберётесь, как его воспитывать. Он уже воспитывает Вас на выносливость и терпение. Зато Вы забудете: слово рутина, научитесь уговаривать быстрее, и поймёте, что характер это не возраст, это стиль жизни.

ВРАГ ОВЕН ♈️ Если вы умудрились заработать себе врага Овна, то готовьтесь к войне без правил и выходных. Он не успокоится, пока не победит. Переговоры? Только, если Вы предлагаете капитуляцию.