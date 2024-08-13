К 1 сентября все сахалинские образовательные учреждения будут готовы начать новый учебный год

Вопрос подготовки школ к началу учебного года поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. В большинстве образовательных учреждений приемка уже завершилась, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Ко Дню знаний все школы должны встретить детей чистотой и порядком. Ремонт и уборку необходимо завершить до конца августа, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Подарком ребятам и учителям к 1 сентября станет открытие нового современного корпуса школы №30 в Луговом – планировочном районе Южно-Сахалинска. Также распахнет свои двери детский сад на 110 мест в Крабозаводском, на Шикотане.

В 17 школах на островах сегодня завершаются ремонтные работы. На особом контроле – школа №6 в Корсакове, а также школы в селах Восток Поронайского района и Чехов – Холмского. Главы муниципальных образований заверили, что все материалы сюда доставлены, и ремонт будет закончен до 1 сентября.

– При приемке образовательных учреждений внимание уделяется вопросам безопасности. Оцениваются антитеррористическая и противокриминальная защищенность объектов, противопожарная безопасность, соблюдение требований охраны труда. Кроме того, здания должны быть доступны для людей с ограничениями по здоровью.

Проверяется также организация школьных перевозок. В каждой школе должны быть кадры, исправный транспорт и продуманные маршруты, – рассказала региональный министр образования Анастасия Киктева.

На Сахалине и Курилах работают 152 школы, 176 детских садов, 13 организаций среднего профессионального образования, 53 учреждения дополнительного образования. 75 процентов из них уже готовы к новому учебному году, остальные завершат эту работу в ближайшее время.