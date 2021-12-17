К 25 декабря в Южно-Сахалинске планируется открытие движения на участке улицы Комсомольской от ТЦ «Аист» до ТЦД «Столица»

Сейчас здесь ведется капитальный ремонт дорожного полотна. Как сообщают в мэрии, этот участок будет с щебеночным основанием.

На некоторых улицах Южно-Сахалинска ещё действуют ограничения движения автотранспорта.

Ориентировочно до 18 декабря для проезда закрыт участок ул. Загородной от пересечения с ул. Сахалинской до северной стороны дома №108. Объезд возможен по пер. Матросскому. До 30 декабря ведутся работы в парковочном кармане, расположенном на ул. Сахалинской в районе перекрестка с ул. Загородной.

Продолжаются работы по прокладке газопровода на ул. Холмской. До 27 декабря они будут вестись по одной полосе на участке от дома №84 до дома №94.

На ул. Авиационной идет строительство южного коллектора. Работы ведутся участками. Подрядчик двигается в восточном направлении. Сейчас сквозной проезд закрыт в районе дома № 63. О последующих перекрытиях будет сообщено дополнительно.

До 31 декабря вдоль восточной стороны пр. Мира (от ул. Есенина до ул. Больничной) МУП «Электросервис» будет выполнять работы по реконструкции наружного освещения. Движение транспорта на данном участке местами будет осуществляться по одной полосе.

Продолжается благоустройство ул. Шоссейной в Лиственничном в границах от пер. Корсаковского до кладбищенского комплекса №3. Работы выполняются без полного перекрытия движения.