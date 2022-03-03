К 8 марта циклон уступит место весне. Но перед тем немного покуролесит на островах

3 марта, как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, сложились все условия для формирования циклона на фронтальном разделе атмосферы в районе Владивостока. Синоптики учитывают в своих прогнозах разные параметры, применяют численный метод, анализируют данные, поступающие со спутников и с наземных метеостанций. Это позволяет с достаточной степенью вероятности выстраивать дальнейший ход событий.

В данном случае атмосферная воронка не будет иметь возможности набрать огромную мощь, потому что в атмосфере над Дальним Востоком очень много холодного воздуха. При таких условиях циклон будет быстро смещаться вдоль 45 параллели в сторону Охотского моря. Как это отразится на Сахалине и Курилах? Воронка заденет юг острова примерно до Макаровского района и южную часть Курильской гряды.

Ожидаются умеренные осадки, метель и усиление ветра на побережьях до 17-22 метров в секунду, на Курилах 7 марта ветер будет сильнее. В Южно-Сахалинске порывы ветра будут в пределах 13-18 метров в секунду. Основное ухудшение погоды будет наблюдаться 6 марта, на следующий день стихия ослабнет и к 8 марта наступит солнечная, хорошая погода. Причин для объявления штормового предупреждения по предварительным данным нет.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.