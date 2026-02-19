К Дню защитника Отечества в области пройдут тематические мероприятия.

20 февраля
- В Южно-Сахалинске в ДК «Родина» в 16.00 состоится праздничный концерт.
- В ДК «Электрон» в Весточке в 17.00 представят программу «Во славу героев!».
- В Старорусском ДК в 18.00 пройдёт конкурсная программа «Удальцы-молодцы».
21 февраля
- В Дальненском ДК в 14.00 состоится концерт «Время героев!».
- В Старорусском ДК в 19.00 пройдёт тематический вечер «Армейский экспресс».
23 февраля
- В парке культуры и отдыха им. Гагарина областного центра в 14.00 на концертной площадке начнётся праздничная программа.
- В ДК «Ключи» в 14.00 состоится квест-игра для детей «Курс молодого бойца».
- В это же время на центральной площади Синегорска начнётся концерт «Слава защитникам Отечества!».
Концерты, конкурсы, тематические вечера пройдут во всех районах области.