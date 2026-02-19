Пятница, 20 февраля, 2026
Домой НОВОСТИ

К Дню защитника Отечества в области пройдут тематические мероприятия.

В молод¸жном пространстве «Альтаир» прошел утренник для детей бойцов СВО.

20 февраля

  • В Южно-Сахалинске в ДК «Родина» в 16.00 состоится праздничный концерт.
  • В ДК «Электрон» в Весточке в 17.00 представят программу «Во славу героев!».
  • В Старорусском ДК в 18.00 пройдёт конкурсная программа «Удальцы-молодцы».

21 февраля

  • В Дальненском ДК в 14.00 состоится концерт «Время героев!».
  • В Старорусском ДК в 19.00 пройдёт тематический вечер «Армейский экспресс».

23 февраля

  • В парке культуры и отдыха им. Гагарина областного центра в 14.00 на концертной площадке начнётся праздничная программа.
  • В ДК «Ключи» в 14.00 состоится квест-игра для детей «Курс молодого бойца».
  • В это же время на центральной площади Синегорска начнётся концерт «Слава защитникам Отечества!».

Концерты, конкурсы, тематические вечера пройдут во всех районах области.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ