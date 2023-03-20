К губернатору со своей бедой. Валерий Лимаренко провел личный прием пациентов с онкозаболеваниями

Со своей бедой к главе области обратились несколько человек – жители Южно-Сахалинска, Холмского, Углегорского и Поронайского районов.

65-летняя жительница областного центра пожаловалась на плохое отношение со стороны медицинского персонала гинекологического отделения областного онкодиспансера, привела факты. Жительница села Леонидово Поронайского района рассказала о трудностях, с которыми сталкивается её болеющий раком отец.

– Мы с этим мириться не будем. Все это происходит из-за безнаказанности. Не бойтесь сообщать о таких случаях сразу прямо в стенах медучреждения. Оставить отзыв о работе персонала можно в специально отведенных для этого местах. Еще вариант – позвонить на горячую линию по вопросам онкобольных. Я знаю, что у вас сейчас снова намечена госпитализация. Так вот, можете не сомневаться, отношение к вам будет совсем другим, – ответил губернатор.

За семьей из села Леонидово, где проживает серьезно больной пенсионер, глава области поручил региональному минздраву закрепить «проводник здоровья», к которому можно обратиться за помощью в любое время.

– Благодаря таким встречам вскрываются факты, которых не должно быть в нашем здравоохранении, а виновные должны нести наказание, — подчеркнул губернатор.

Рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются онкобольные, можно по телефонам горячей линии инициативной группы +7-914-759-30-80; +7-924-288-66-99, сообщает пресс-служба регионального правительства.