К концу недели на юг Сахалина придет зима

На 8 утра 10 ноября центр большой атмосферной воронки, двигавшейся прямым курсом на Сахалин, располагался над японским островом Хоккайдо. При этом циклон начал оказывать влияние на островную погоду в предыдущие сутки.

Синоптики заблаговременно анонсировали его приход в наши широты, объявили штормовое предупреждение в 13-ти районах области. Региональное управление гидрометеослужбы предупредило, что ночью и днем 10 ноября стихия принесет сильный и очень сильный дождь с усилением ветра до 15-20 метров в секунду в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Томаринском, Макаровском, Долинском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Анивском районах и в Южно-Сахалинске. Продолжится подъем уровня воды в реках на 0,5-1,5 метра, не исключены выходы воды на пойму.

В Южно-Курильском и Курильском районах во время прохождения циклона сильный дождь сопровождался ветром с порывами до 22 — 27 метров в секунду.Как сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущей ночью на юге Сахалина зарегистрирован существенный подъем уровня воды в реках. В черте села Новиково Корсаковского района он поднимался до полуметра, в других районах – на 30-35 сантиметров.

К вечеру 11 ноября синоптики прогнозируют смещение центра циклона на север Татарского пролива, в Александровск-Сахалинский район. Здесь атмосферная воронка «припаркуется» на сутки, циклон будет заполняться, а затем продолжит движение на северо-запад, в Охотское море.

Какой погоды следует ожидать в последующие сутки? На юге острова дожди постепенно снизят свою интенсивность, после чего заметно похолодает, начнет поступать холодный воздух с материка и пойдет снег. 13 ноября уже образуется снежный покров

Региональное управление МЧС рекомендовало жителям районов, находящихся в зоне циклона, без особой необходимости не покидать пределы своих населенных пунктов, а туристам, находящимся на маршрутах, переждать непогоду в подготовленных для этого местах. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Владимир СЛАВИН.