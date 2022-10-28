Алексей Носков родом из Невельска. Любовь к поэзии, музыке, увлеченность бардовской песней у него со школьных лет. Да и в мореходном училище, готовившем кадры для флота рыбной промышленности, Алексей продолжал писать стихи и музыку к своим песням о Сахалине. Особый творческий настрой возникал от созерцания природных красот во время сплавов курсанта по реке Лютоге. Был он и участником первого областного фестиваля авторской песни в Южно-Сахалинске.

В ту пору (а это был конец 1970-х) местным бардам Алексей запомнился двумя песнями: одна называлась «Сахалинская агитационная», написанная в соавторстве с Сергеем Кащеевым, другая – «Антисахалинская». Сейчас москвич Носков уже не может вспомнить, в какой последовательности они появились. Но во второй песне он воспользовался литературным приемом «от обратного». То есть в тексте, отговаривая приезжих от путешествия на остров, где суровая природа и некомфортное житье, Алексей так увлекательно рассказывает о Сахалине, что, вопреки сказанному, достигает агитационного эффекта.

Носков несколько лет работал на рыбопромысловом флоте, а потом уехал в столицу и нашел себя в другой профессии. Сейчас он директор проектов в дизайнерском архитектурном бюро. Признается:

– Остров до сих пор не отпускает. Встреча с ним как встреча с юностью. Сахалин – особая территория. Там и люди другие, и климат, и сама атмосфера. Мы с женой Еленой подумываем о том, что как на пенсию уйдем, так, быть может, и вернемся. Последний раз прилетали два года назад. В предощущении этой поездки и родилась песня «Остров Сахалин». Для меня она знаковая, лучшая, написана от души. В ней такие строки:

«К моей жизни швартуется остров

Сахалин, Сахалин, Сахалин.

Здесь ему все знакомы причалы

И фарватеры для кораблей,

Я его на причале встречаю,

Как из рейса встречают друзей».

Звучала эта песня сначала среди друзей, а потом в лучшем книжном магазине Москвы «Гиперионе». Здесь много лет работает клуб, объединяющий творческих людей. Он предоставляет свою площадку авторам-исполнителям, музыкантам, литераторам, писателям, театралам, художникам.

В этом уютном местечке в 2018 году наш земляк Виктор Воронов собрал старых сахалинских друзей из клуба самодеятельной песни, авторов и исполнителей. Поговорили по душам, вспомнили дорогой сердцу Сахалин, и каждый участник той встречи пел свое под перебор гитарных струн. Алексей Носков был в их числе. Видеозапись этого импровизированного концерта в «Гиперионе» до сих пор набирает немало просмотров в социальных сетях.

Итак, наш земляк, о котором сегодня речь, при деле, при интересной работе, и творчество им не забыто.

– Супруга Елена очень любит бардовские песни, бывает со мной на концертах, – рассказывает Алексей. – Она постоянно меня подзуживает, просит, чтобы я написал что-то новенькое… Чего бы мне хотелось? Вернуться на остров. Дорожка туда протоптана. Обязательно приеду в ближайшие год-два.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью