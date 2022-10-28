Алексей Носков родом из Невельска. Любовь к поэзии, музыке, увлеченность бардовской песней у него со школьных лет. Да и в мореходном училище, готовившем кадры для флота рыбной промышленности, Алексей продолжал писать стихи и музыку к своим песням о Сахалине. Особый творческий настрой возникал от созерцания природных красот во время сплавов курсанта по реке Лютоге. Был он и участником первого областного фестиваля авторской песни в Южно-Сахалинске.
В ту пору (а это был конец 1970-х) местным бардам Алексей запомнился двумя песнями: одна называлась «Сахалинская агитационная», написанная в соавторстве с Сергеем Кащеевым, другая – «Антисахалинская». Сейчас москвич Носков уже не может вспомнить, в какой последовательности они появились. Но во второй песне он воспользовался литературным приемом «от обратного». То есть в тексте, отговаривая приезжих от путешествия на остров, где суровая природа и некомфортное житье, Алексей так увлекательно рассказывает о Сахалине, что, вопреки сказанному, достигает агитационного эффекта.
Носков несколько лет работал на рыбопромысловом флоте, а потом уехал в столицу и нашел себя в другой профессии. Сейчас он директор проектов в дизайнерском архитектурном бюро. Признается:
– Остров до сих пор не отпускает. Встреча с ним как встреча с юностью. Сахалин – особая территория. Там и люди другие, и климат, и сама атмосфера. Мы с женой Еленой подумываем о том, что как на пенсию уйдем, так, быть может, и вернемся. Последний раз прилетали два года назад. В предощущении этой поездки и родилась песня «Остров Сахалин». Для меня она знаковая, лучшая, написана от души. В ней такие строки:
«К моей жизни швартуется остров
Сахалин, Сахалин, Сахалин.
Здесь ему все знакомы причалы
И фарватеры для кораблей,
Я его на причале встречаю,
Как из рейса встречают друзей».
Звучала эта песня сначала среди друзей, а потом в лучшем книжном магазине Москвы «Гиперионе». Здесь много лет работает клуб, объединяющий творческих людей. Он предоставляет свою площадку авторам-исполнителям, музыкантам, литераторам, писателям, театралам, художникам.
В этом уютном местечке в 2018 году наш земляк Виктор Воронов собрал старых сахалинских друзей из клуба самодеятельной песни, авторов и исполнителей. Поговорили по душам, вспомнили дорогой сердцу Сахалин, и каждый участник той встречи пел свое под перебор гитарных струн. Алексей Носков был в их числе. Видеозапись этого импровизированного концерта в «Гиперионе» до сих пор набирает немало просмотров в социальных сетях.
Итак, наш земляк, о котором сегодня речь, при деле, при интересной работе, и творчество им не забыто.
– Супруга Елена очень любит бардовские песни, бывает со мной на концертах, – рассказывает Алексей. – Она постоянно меня подзуживает, просит, чтобы я написал что-то новенькое… Чего бы мне хотелось? Вернуться на остров. Дорожка туда протоптана. Обязательно приеду в ближайшие год-два.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»