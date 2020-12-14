До встречи Нового Года остаются считанные дни. И как ни омрачает нам жизнь эпидемическая обстановка с коронавирусом, но немного волшебства и праздника хочется и детям, и взрослым. Чудеса уже начались.

В конце минувшей недели зажглись огни главной елки области. Это было яркое шоу, фантастически сказочная постановка. А Дед Мороз из Великого Устюга, хоть по возрасту и на самоизоляции, но эльфов-волонтеров по стране разослал. Они моложе, иммунитет у них покрепче, значит, смогут выполнить поручения главного Морозко страны и осуществить мечты ребят, написавших ему письма.

Долетели эльфы-полпреды и до Сахалина, побывали в детских реабилитационных центрах «Маячок» (Южно-Сахалинск) и «Алый парус» (Анива). Первому вручили подарочный сертификат от островных нефтяников на специальные сушилки для одежды и обуви после прогулок, второму – компьютеры для учебы и досуга.

Но и Дед Мороз Всея Руси оказался продвинутым – воспользовался «дистанционкой», чтобы поздравить юных сахалинцев с Новым Годом и ответить на их вопросы. Детвора интересовалась, есть ли у волшебника друзья: не одиноко ли ему в своей резиденции после праздников; что он предпочитает на обед и чем занимается в ожидании очередной зимы?

Оказалось, Дедушка Мороз не скучает, а отведав ржаных шанежек, кваса и киселя, всесезонно занимается добрыми делами и тем, что перечитывает адресованные ему письма. Сахалинские ребята решили, что занятие это хорошее, но чреватое гиподинамией. А жизнь – это движение, вот и пригласили в следующий раз Деда Мороза из Великого Устюга приехать на остров, порыбачить и покататься на горных лыжах. Так что доброму волшебнику дана установка: между делом вострить лыжи на остров-рыбу.

Между прочим, для дорогого гостя из Великого Устюга и дачу в южно-сахалинском городском парке подготовили, капитально отремонтировав здание бывшего детсада.

Так что будут у Деда Мороза и приемная, и мастер-классы, где детей научат росписи гипсовых статуэток и оформлению открыток. А пока на даче по Коммунистическому проспекту, 2 обоснуется местный Дед Мороз со Снежинками. 30 декабря в 18.00 эти сказочные персонажи ждут горожан на новоселье с хороводами, песнями, подарками и световым шоу.

Уже известно, что резиденция будет работать 1 января с 14.00 до 17.00, а с 2-го по 8 января – с 11.00 до 16.00. Каждый ребенок сможет прийти в гости к Дедушке Морозу и Снегурочке, спеть песенку или рассказать стишок, получить сладкий подарок и стать участником новогодних мастер-классов.

Надо сказать, городской парк им. Ю. Гагарина станет центром предновогодних и новогодних событий. Здесь создаются композиции из снега и льда, готовятся сюрпризы для тех, кто станет на тропу здоровья в районе гостиницы «Санта». Прогулки по аллее сакуры обещают превратиться в путешествие под звездным небом. А если кому захочется спуститься с небес на землю, то можно отправиться в сказочный лес или побродить по заколдованному зеркальному лабиринту.

В этом году впервые оригинально оформят и подсветят огнями восточную часть парка. Восторг детей и взрослых вызовут большая снежная крепость и снежный городок в районе оз. Верхнее. Стадион «Космос» превратится в самый большой в городе каток. А большая нарядная ель облюбует картодром. На каникулах в парке будут ежедневно проходить концерты и фейерверки.

Мэрия областного центра, объявившая о благотворительной акции «Городская елка добра», предложила предпринимателям накануне 2021 года исполнить мечты детей из многодетных семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

21 декабря в 16.30 на площади Ленина выступят ансамбли «Инверсия» и «Русский терем», а еще в этот день можно будет принять участие в акции «Позвони Деду Морозу». Но чтобы услышать голос волшебника, прежде придется расшифровать телефонный номер-ребус. Первая пятерка смекалистых получит адресное поздравление Деда Мороза и памятные подарки.

Однако 21 декабря ждут призы и трех Дедов Морозов, которые быстрее всех добегут от перекрестка ул. Ленина и Поповича до новогодней елки на пл. Ленина. Старт этим веселым соревнованиям будет дан в 17.00. Ожидается, что участниками массового забега станут не менее 60 сахалинцев, экипированных в костюм главного новогоднего персонажа.

На 11.00 27 декабря намечен праздник «Шествие Дедов Морозов». Он начнется на пересечении пр. Мира и Победы. Десять волшебников пройдут с ребятами по улицам города к площади Победы. Там со сказочными героями дети и взрослые будут водить хороводы, петь новогодние и рождественские песни, загадывать загадки, читать стихи. Для самых маленьких Деды Морозы припасли около 500 подарков.

Так что впереди много интересных событий. Участвуйте, побеждайте, выигрывайте и главное – будьте здоровы!

Людмила Николаева.

Фото: https://sakhalin-park.ru/