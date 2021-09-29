К нам летит Зара. Рутерфорд! 19-летняя бельгийская летчица, совершая кругосветку, приземлится в Южно-Сахалинске

Зара решила попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина в истории авиации, в одиночку облетевшая земной шар на «Акуле» (так называется ее скоростной ультралегкий самолет, которому по силам грандиозное путешествие).

Но не только желание побить мировой рекорд движет этой очаровательной девушкой. Ее идефикс — личным примером вдохновить, «окрылить» и увлечь авиацией своих ровесниц.

— В мире только 5 процентов коммерческих пилотов и 15 процентов компьютерных специалистов — женщины, — подсчитала Зара. — В обоих этих областях велик разрыв между полами. Фактически это разрыв еще в детских мечтах. Если мальчики растут в полной уверенности, что смогут стать учеными, астронавтами, руководителями или президентами, то девочек настраивают быть только красивыми, добрыми, любезными и милыми. С помощью кругосветки я хочу показать девушкам, что и они могут быть смелыми, амбициозными и претворять свои мечты в реальность.

В России в этом вопросе уже наметились подвижки. Выпускниц школ стали охотнее принимать в летные училища. Дипломированные специалистки успешно работают в авиации. К примеру, «Советский Сахалин» не так давно рассказал о втором пилоте аэропорта Южно-Сахалинска Валерии Безкоровайной. Ее путь в небо начался, когда ей было немногим за двадцать лет На этом же предприятии трудится и летчица постарше.

Новость о прилете на остров Зары Рутерфорд, самой юной в мире воздушной путешественницы, собравшейся облететь пять континентов и 52 страны, напомнила и о советском женском мировом авиационном рекорде 1938 года. 24 — 25 сентября его установил экипаж самолета «Родина» (командир Валентина Гризодубова, летчик Марина Раскова, второй пилот Полина Осипенко). Тогда отважные женщины за 26 часов совершили беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток. Протяженность маршрута составила около 6,5 тыс. километров. Тогда Валентине было 29 лет, Полине -31 год, а Марине Расковой — 26. И газета «Советский Сахалин» тех лет писала об их перелете.

Время идет. Совершенствуются летательные аппараты, средства навигации, и девушек все больше манит небо. Для Зары оно уже давно родное, она поднимается к облакам с восторженной улыбкой. Рутерфорд пересекла Атлантику, делая остановки в Исландии и Гренландии, перелетела через Канаду, восточное побережье США и двинулась дальше на юг через Карибские острова в Колумбию. Затем повернула на север, пролетев через Панаму, Коста-Рику и Мексику, снова оказалась в США.

Днями она пересечет Берингов пролив и вылетит из Аляски в Россию. Первым ее «Акулу» примет чукотский Анадырь, а следом — Магадан и Хабаровск. В воскресенье 2 октября, если не подведут погода и технические причины, легкокрылая машина приземлится в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом редакции сообщила одна из организаторов встречи бельгийской путешественницы Светлана Усова из Корсакова.

В дальнейших планах летчицы — Владивосток, Улан-Удэ, откуда она отправится в Монголию, Китай, Индонезию и через Ближний Восток обратно в Бельгию. Ее путь к мечте (облететь земной шар) начался 18 августа, а завершится ориентировочно в начале ноября.

Отправляясь в путешествие, Зара узнала, что самому молодому мужчине Травису Лудлоу, который в одиночку облетел вокруг света, было 18 лет. А самая молодая летчица Шаесте Вайз решилась на такой шаг в 30. Бельгийка надеется сократить этот временной разрыв не меньше чем на десятилетие.

Людмила Николаева.