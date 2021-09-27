К нам плывут экзоты. Среди них – акулы, скаты, химеры и не только

Примечательно, что в Год науки в ведущем научном журнале «Вопросы ихтиологии» (он издается под эгидой Российской академии наук на русском и английском языках) появилась статья, имеющая прямое отношение к островному региону.

Ее авторы – ученые биологического института Томского госуниверситета и Института океанологии РАН. Они составили полный (и аннотированный!) перечень морской, солоноватоводной и пресноводной ихтиофауны Сахалина и прилегающей южной части Охотского моря. Эта работа – результат многолетних масштабных научных изысканий и критического анализа данных из литературных источников за последние 200 лет.

Ученые убедились: из-за прогрева морских акваторий к Сахалину стали приплывать рыбы тропических и субтропических морей. По крайней мере, здесь замечено более 40 видов акул и скатов, в то время как в привычных местах обитания они находятся под угрозой исчезновения из-за возросших объемов вылова.

По информации ученых Томского госуниверситета, в российских дальневосточных водах нет целевого промысла океанических акул и скатов. Возможно, еще и поэтому в теплое время года экзотические рыбы устремляются туда, где безопаснее. Всего же сибирские ихтиологи отнесли к сезонным мигрантам 26 видов рыб, обитающих в юго-западных акваториях острова. С понижением температур они уходят в южные широты.

Исследования ученых СахНИРО также подтверждают факты миграции теплолюбивых «экзотов» по причине прогрева морей. У берегов Сахалина и Курил стали встречаться акулы (большая белая, плоскоголовая семижаберная, молочная), а также желтохвостая лакедра, лаврак (морской судак), рыба-луна, обыкновенная морская лисица, скаты и химеры.

А на днях южно-сахалинским рыболовам-любителям попалась фугу (она же бурый скалозуб, рыба-собака, иглобрюх). Известна ее способность плавать боком и хвостом вперед. Встречая опасность, фугу резко всасывает воду, в три-четыре раза увеличивается в размерах и становится похожей на шар с острыми шипами. В ее внутренностях содержится сильный яд, за полчаса убивающий человека.

Рыболовы, поймавшие экзота, тут же от него отказались, даровав ему волю. Возможно, еще и не такие сюрпризы подарят островитянам потеплевшие моря.

Людмила НИКОЛАЕВА.