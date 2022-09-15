К нам приехал суперопалтус. 17 сентября на площадке у Дома торговли в Южно-Сахалинске пройдет вкусная ярмарка

Организаторы обещают изобилие и «хлеба», и зрелищ.

По заведенной традиции ярмарка венчает масштабный, длившийся более месяца фестиваль «Остров-рыба». Он проводится уже в восьмой раз и с каждым годом набирает обороты. Подробнее об этом «Советскому Сахалину» рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

В программе нынешнего фестиваля запланировано традиционное угощение посетителей гигантским бутербродом с красной икрой и кое-что новое. Например, впервые горожанам и гостям Южно-Сахалинска предложено перед самым открытием ярмарки побывать на производственных экскурсиях с посещением рыбоперерабатывающих предприятий и тех, что специализируются на кулинарии. Для этой цели задействовано четыре вместительных автобуса.

А еще в связи с праздником курильские рыбаки доставили в областной центр полутораметрового палтуса, чтобы повара на глазах у публики изготовили из него разнообразные деликатесные блюда. Авторитетный шеф-повар Сергей Лигай, член национальной гильдии шеф-поваров России, кстати, в прошлом сахалинец, изготовит и предложит продегустировать сюрпризное блюдо по секретному рецепту.

На ярмарочной площади будут действовать интерактивные площадки, зона фуд-корта, в программе конкурсы и игры. Посетители смогут продегустировать и приобрести продукцию из рыбы и морепродуктов. Ярмарка будет работать с 11 до 16 часов.

Владимир СЛАВИН.