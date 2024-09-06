К нам приехал… театр на воде!

Днём 6 сентября труппа театра на воде Марии Киселёвой вовсю репетировала, готовилась к вечернему выступлению на открытии нового Центра водных видов спорта в Южно-Сахалинске

Главная фишка этого необыкновенного творческого коллектива –– в том, что многие артисты в нём – спортивные звёзды. И сама Мария Киселёва не исключение, это имя отлично известно в мире синхронного плавания. Мария – трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта. А ещё она телеведущая спортивных программ и депутат Московской городской думы VII созыва. Удостоена государственных наград: ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (XXVIII Олимпиада 2004 года в Афинах) и ордена Почёта (XXVII Олимпиада 2000 года в Сиднее).

Среди участников шоу: олимпийская чемпионка и чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина, трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду Константин Ханбеков и другие выдающиеся спортсмены.

У театра довольно плотный гастрольный график, представления проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Красноярске, Улан-Удэ. Теперь добавится очередной пункт программы – Южно-Сахалинск. Самое первое шоу олимпийских чемпионов было показано в 2004 году. Сейчас в репертуаре десяток оригинальных спектаклей на воде, Шоу олимпийских чемпионов и Фестивали синхронного плавания. С момента создания театра с этими работами познакомилось более 1 миллиона зрителей.

Вниманию сахалинских зрителей предложено представление «Сказ о дальних берегах». Строго говоря, в репертуаре театра это представление называется немного иначе: «Сказ о русских берегах», но по случаю сахалинского выступления его слегка скорректировали.

В основе сюжета — путешествие во времени. Зрители встретятся с русалками, обитателями Арктики и поморами. Главный герой — Костик — находит сундук с золотом, морская красавица Ассоль помогает ему перенестись по морям и рекам России и доставить этот сундук в прошлое, на 500 лет назад, чтобы на эти деньги основать порт Архангельск. Действие происходит на воде, в воздухе и на сцене.

Премьера спектакля состоялась в январе. На его подготовку ушёл год. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

В числе первых зрителей будут воспитанники детского дома, общеобразовательных и спортивных учреждений, а также семьи военнослужащих, ветераны, другие льготные категории граждан. Организаторы выделили для этого билеты. Желающие могут посмотреть шоу в режиме онлайн 6 сентября в социальной сети ВКонтакте, а также в записи на региональном телевидении 7 и 8 сентября.

Центр водных видов спорта «Волна», оснащенный всем необходимым для тренировок, подготовки и проведения соревнований мирового уровня по спортивному плаванию, водному поло, синхронному плаванию, прыжкам в воду и адаптивного плавания, построен и сдан в эксплуатацию в августе.

«Советский Сахалин» ранее сообщал, что строительство Центра «Волна» профинансировано ПАО «Газпром» в соответствии с соглашением о развитии социальной инфраструктуры региона. Инициировало проект руководство области.

Центр будет передан в управление спортшколе, при этом будет доступен для оказания спортивно-оздоровительных и досуговых услуг сахалинцам.

Николай ПИТЕРСКИЙ.