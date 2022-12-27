К Новому году дороги и дворы должны быть расчищены от снега

Прошедший в области циклон завалил снегом районы области. В центре и южной части Южно-Сахалинска, к примеру, выпало 70 процентов месячной нормы осадков, в северных районах города – полторы месячной нормы.

На оперативном совещании в ситуационном центре губернатор потребовал завершить основной объем работ по расчистке Южно-Сахалинска от снега в течение двух суток.

–Дворы, дороги, тротуары, автобусные остановки – все необходимо привести в порядок в самые сжатые сроки. Важно мобилизовать все дорожные и коммунальные силы, чтобы оперативно выполнить основной объем работ. Наши жители должны встретить Новый год в чистом, ухоженном городе, – отметил Валерий Лимаренко.

Уборка областного центра от снега проходит в круглосуточном режиме. Днем на дорогах работают до 250 единиц техники, ночью – более 300. Задействованы все подрядные организации города. Планируется, чторасчистка главных улиц областного центра будет завершена к утру среды. Затем технику перебросят на усиление уборки частного сектора.

– Сейчас занимаемся расширением проезжей части, особое внимание уделяем автобусным остановкам и тротуарам. Работы выполняются согласно регламенту. Во время циклона в центре и южной части островной столицы выпало 70 процентов месячной нормы осадков, в северных районах города – полторы месячной нормы. При этом проезд по всем дорогам был обеспечен даже во время метели, – рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

По информации администрации города, к сегодняшнему дню во всех дворах островной столицы расчистили входные группы и пешеходные зоны. Более чем на 670 придомовых территориях освободили проезды – полностью эту работу необходимо завершить к вечеру завтрашнего дня.

– Снег вывозим сразу на 2 полигона. При этом продолжаем проводить мониторинг. Специальная группа в 5 утра выезжает в город и уже через 2 часа предоставляет фотоотчет. Это позволяет держать ситуацию на постоянном контроле, оперативно принимать все необходимые решения, – подчеркнул мэр областного центра Сергей Надсадин.

Губернатор в помощь мэрии поручил подключиться Центру управления регионом. Его сотрудники должны проследить, что все жалобы и обращения не просто попадут в работу, а будут оперативно удовлетворены. Если человек жалуется на нерасчищенный двор или проезд – необходимо помочь ему.

Если неубранная территория относится не к зоне ответственности администрации, а управляющей компании или ТСЖ, необходимо привлекать государственную жилищную инспекцию. Ее сотрудники должны также вовремя реагировать на жалобы и выдавать соответствующие предписания коммунальным службам.

Следить за ходом расчистки дорог и дворов можно с помощью интерактивной карты.

Вопросы сахалинцев и курильчан по поводу расчистки принимаются на горячую линию ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Также вопрос можно задать в Instagram @informgkh65, через мессенджер WhatsApp +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения) или электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru