К новым горизонтам! Гостевой двор «Третья Падь» – комплекс для полноценного отдыха

Сахалинская инвестиционная компания «Деньги для Всех» сегодня в особом представлении не нуждается. Если еще несколько лет назад приоритеты ее работы были видны только сахалинцам, то сегодня о компании «Деньги для Всех» знают за пределами области.

На рынке финансовых услуг она работает более 10 лет и занимается автолизингом. В компании могут разместить свои денежные средства в виде инвестиций с доходностью выше банковских на 3 – 5 процентов годовых не только физические, но и юридические лица. С каждым годом компания наращивает обороты работы, а ее клиенты оценили главное – «Деньги для Всех» – это гарантия честной и стабильной работы.

А успешно ведет этот флагман генеральный директор компании Антон Николаевич Гуркин. Несколько лет назад он оформил «Дальневосточный гектар» в селе Третья Падь Корсаковского района и построил на нем туристическую базу. И если в 2018 году в первый сезон комплекс принял более 200 посетителей, то на сегодняшний день эта цифра перешагнула рубеж более пяти тысяч посетителей из разных регионов России.

– Мы открылись весной 2018 года как небольшая придорожная гостиница. За первый сезон отстроили банный комплекс и оборудовали площадку для отдыха, – говорит Антон Гуркин. – Большинство наших клиентов – жители Корсакова и Южно-Сахалинска, ведь одно из наших преимуществ – транспортная доступность. Рядом находится автобусная остановка, из Корсакова до базы отдыха ехать минут десять, из Южно-Сахалинска – около двадцати.

За четыре года гостевой двор «Третья Падь» превратился в комплекс для полноценного отдыха. Для отдыхающих есть семь домиков – пять однокомнатных и два больших, с двумя спальнями, гостиной и кухней с полным гостиничным обеспечением. Окна домов обращены на Анивский залив — так что утром, не выходя из тепла, можно любоваться холодным рассветом над уходящим вдаль ледовым полем. А вечером вид разнообразят огоньки далеких Анивы и Тараная, расположившихся на другой стороне «плавника» острова-рыбы. Смотреть на залив можно также из трех беседок — в них тепло, уютно и может быть очень вкусно. Ведь к каждой прилагается небольшая площадка для барбекю с навесом и мангалом.

Приятный бонус для всех, кто снимет номер даже на одну ночь, — бесплатный завтрак в кафе с французским названием «La Cafe». Здесь предлагают комплексные обеды, собственную выпечку. Кстати, есть еще один сюрприз – прямо в кафе можно приобрести… черную икру от официального дистрибьютора «Русского икорного дома».

Кроме базовых потребностей путешественника — отдохнуть и подкрепиться – в «Третьей Пади» готовы разнообразить будни, выходные и праздники для тех, кто предпочитает активное времяпрепровождение. На территории базы построены четыре русские бани-бочки — их в соответствии с традициями топят исключительно дровами. Для любителей водных процедур на свежем воздухе установлены чаны – в них можно принимать горячие ванны, не обращая внимания на суровые сахалинские холода.

– Это такой отдых для любителей необычных ощущений, термальных источников. Только вблизи города и со всей возможной инфраструктурой. Очень здорово в мороз быть в горячей воде и через пар смотреть, как горят огоньками суда в заливе и куда-то спешат машины по трассе, — рассказывает о банном дзене Антон Гуркин.

Найдутся на базе развлечения и для сторонников экстрима. Зимой в путешествие по сопкам вблизи базы отправляется караван снегоходов, а летом отдыхающих ждут готовые к преодолению пересеченной местности квадроциклы и даже небольшая яхта, на которой можно отправиться в мини-круиз по заливу Анива.

Кстати, сегодня гостевой двор «Третья Падь» предлагает экскурсионные туры по Сахалину – на маяк Анива, который стал самым популярным туристическим маршрутом по итогам 2022 года. Также компания организует гастротур на озеро Буссе, в бухту Тихую, на мыс Великан, автотур на мыс Евстафия, бирюзовые озера, на гору Лягушка, грязевой вулкан. Для любителей зимней рыбалки уже готовы снасти и теплый передвижной автодом от ООО ИК «Деньги для Всех».

Еще одно направление, которое вам может предложить гостевой двор «Третья Падь», – это аренда автотранспорта для путешествия по Сахалину. Сейчас парк насчитывает более 20 машин различного класса. Также для удобства приезжих холдинг организует бесплатный трансфер от/до аэропорта.

Уточнить подробности размещения на базе отдыха и забронировать домик, беседку или снегоход можно по телефону 8(4242)28-38-78. Больше информации о гостевом дворе «Третья Падь» на официальном сайте https://gostevoi-dvor.ru.

Владимир Смирнов.

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