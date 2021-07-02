К новым победам на всех парусах. Лучшие сахалинские яхтсмены поборются за престижный кубок «Семь футов»

Сегодня финиш – завтра старт!

Под занавес июня в Холмске воспитанники СШОР летних видов спорта имени Э.М. Комнацкого поборолись за лидерство в открытом первенстве по парусному спорту. Организаторы посвятили эти зрелищные спортивные баталии дню работника морского флота в Холмске.

Подробности «Советскому Сахалину» сообщила тренер Валерия Орлова.

— Это традиционные соревнования, которое проводятся уже несколько лет подряд. На сей раз они проходили в портовом городе с 27 по 30 июня. В нем приняли участие около 40 спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет. В своих категориях определены лучшие спортсмены. Эти шесть человек отправляются во Владивосток. В столице Приморья с 4 по 10 июля пройдут межрегиональные соревнования «Кубок Семь Футов».

Злато-серебро

По словам Валерии Орловой, в холмских стартах перед каждым участником стояла задача после пересечения стартовой линии по сигналу, преодолеть дистанцию примерно в полкилометра, обогнув при этом четыре знака, и грамотно пересечь финишную линию.

Погода была не слишком благосклонна, не обошлось без сюрпризов. Например, в первый соревновательный день состоялись четыре гонки в классах «Оптимист Золотой флот» и «Луч-мини», а вот ребятам из класса «Оптимист Серебряный флот» пришлось остаться на берегу, потому что поднялся сильный ветер и организаторы не стали рисковать. На второй же день все испортил слабый ветер, пришлось сделать паузу в соревнованиях. Третий день выдался урожайным на старты, прошли пять гонок старших яхтсменов. В заключительный, четвертый день удачно прошли три старта в классе «Оптимист Серебряный флот». Все спортсмены из Холмска, гостей не было.

Хотя в парусных баталиях нередко принимают участие ребята из Невельска, Ванино, Хабаровска.

Каковы результаты? В классе «Луч-мини» первое место у Романа Лаушкина, второе — у Полины Христниковой, третье — у Евгении Плюсниной.

В классе «Оптимист Серебряный флот»: первое место — Виктория Кожанова, второе — Леонид Трохименко, третье — Кирилл Костин.

В классе «Оптимист Золотой флот»: первое место — Вадим Котельников, второе — Амалия Федорова, третье — Анастасия Шкуратова.

Юные мастера

Спортивная школа располагает не очень большой материальной базой, поэтому в соревнованиях участвовали три класса яхт. Класс «Оптимист» рассчитан на спортсменов легких, маленького роста. «Оптимисты» серебряный и золотой делятся по опыту яхтсменов. В «серебряной» категории выступают новички, а в «золотой» – опытные спортсмены.

— У нас есть и те и другие, — делится Валерия Орлова, — из опытных могу выделить у мальчиков Вадима Котельникова. Он занимается парусным спортом вот уже шестой год, представлял Сахалинскую область на соревнованиях в разных регионах, выступал в Невельске, Владивостоке, у него первый юношеский разряд, планируем повышать. У девушек – Полина Христникова с 3 взрослым разрядом, она сейчас готовится к стартам во Владивостоке. В дальнейшем сезон продолжат гонки в рамках соревнований «Кубок залива Невельского» 16-25 июля, ждем участников из Невельска и Ванино. Впереди также турнир «Паруса надежды»… Словом, сезон насыщенный.

Эффектные гастроли

Помимо состязаний, юные яхтсмены иногда выезжают на гастроли. Например, в 2020-м году ребята участвовали в проведении дня города в Южно-Сахалинске. Их эффектные показательные выступления прошли на озере Верхнем в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Получилось красиво!

Валерия Орлова немного рассказала о себе. Она — выпускница спортшколы, занималось парусным спортом около 6 лет. Закончила в 2017 году, а через пару-тройку лет вернулась в Альма Матер уже в качестве тренера по парусному спорту. Имеет 3 взрослый разряд. В свое время неоднократно выступала на межрегиональных соревнованиях во Владивостоке и Ванино. За небольшое время приобщила к парусному спорту уже более 40 мальчиков и девочек. Параллельно в Холмске воспитывает яхтсменов ее коллега, тренер Борис Веселиков.

Слово – маэстро

В мае 2019 года «Советский Сахалин» опубликовал статью «Полвека под вечным двигателем». Один из тех, кто стоял у истоков создания школы парусного спорта на Сахалине, мастер спорта СССР, яхтенный капитан Михаил Хайретдинов, возглавлявший областную федерацию парусного спорта с 1972-го по 2008-й годы, обозначил в ней вехи большого пути и рассказал о том, как все начиналось.

По просьбе журналиста «Советского Сахалина», Михаил Хайретдинов поделился своими мыслями о парусном спорте на Сахалине в сегодняшних условиях и напутствовал молодежь, влюбленную в море и паруса.

— Парусный спорт – это 99 процент работы и 1 процент удовольствия. Молодежи обязательно нужно стремиться к цели, и все будет в порядке. А еще спорт – это воспитание себя, проверка на мужество, крепость. Иногда приходят мамочки с детьми, сначала охают и переживают, а через какое-то время удивляются и радуются успехам своих чад. Мой сын, между прочим, первую грамоту по парусному спорту принес в 5 с половиной лет! Очень всем желаю, особенно начинающим – больше тренировок, настойчивости, трудолюбия.

Есть ли будущее у парусного спорта на Сахалине? Да. Нужно расширять географию. Раньше действовали яхт-клубы в Холмске, Невельске, Корсакове. Потом наступили сложные времена, потребовалось приложить массу усилий, чтобы сохранить клуб хотя бы в Холмске, и он оставался единственным оплотом. Но сейчас постепенно происходит возрождение. Два года, как открылся яхт-клуб в Невельске и в нем есть уже свои звездочки, которые уже и холмчан «поджимают»! Желательно возродить яхт-клуб и в портовом городе Корсакове.

Условия для парусного спорта у нас на островах подходящие, климат позволяет, жаль только, что навигационный период короткий.

Море зовет и заряжает жизненной силой!

— Что сказать ребятам, которым предстоит выступать сейчас во Владивостоке? Речь идет о престижных соревнованиях. Одно время и москвичи приезжали для участия, но им показалось далековато, у них есть возможности заниматься ближе к столице. В Приморье выступают и члены сборной России, и маститые яхтсмены из Хабаровска, Совгавани. Есть даже один энтузиаст-подвижник из Биробиджана, который каждый год приезжает со своим домом на колесах. Поэтому войти в первую десятку уже почетно, сахалинцам придется постараться.

Желаю молодежи семи футов под килем и успехов на финише. Я сам выхожу в море с любой оказией. Своей яхты нет, а когда приглашают, в удовольствии себе не отказываю, пусть и младшим юнгой, — иронично завершил свой спич Михаил Хайретдинов. Который, кстати, разменял девятый десяток, но при этом полон энергии и планов. Говорит, парусный спорт его всегда закаливает, бодрит и заряжает жизненной силой.

Ярослав САФОНОВ.