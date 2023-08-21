К обновлению двора подошли комплексно. Сергей Надсадин проинспектировал капитальный ремонт общественного пространства на ул. Амурской

17 августа мэр Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных департаментов и учреждений администрации города посетил двор на ул. Амурской, 100, где идет капитальный ремонт.

К обновлению дворовой территории подошли комплексно. Подрядная организация заменила инженерные сети водоснабжения и канализации, а также обустроила ливневую канализацию. В данный момент работы по укладке коммуникаций ведутся только со стороны внешней части дома, выходящей на ул. Амурскую.

Как сообщил подрядчик, капитальный ремонт объекта выполнен на 70%. Проезды, тротуары и пешеходные дорожки внутри двора готовы к асфальтированию — к работам приступят, как только позволят погодные условия.

Сергей Надсадин отметил важность своевременного и качественного выполнения всех мероприятий, а также большую заинтересованность горожан, которые активно взаимодействуют с подрядчиком. Двор служит общественным пространством для жителей сразу нескольких домов.

– Сейчас в активной фазе процесс благоустройства, после завершения работ двор будет соответствовать современным стандартам. Здесь будет все, что необходимо для благоустроенной общественной территории. Отдельное внимание подрядчику необходимо уделить озеленению. Очень важно, чтобы оно выглядело достойно, было сделано качественно и выполнено в срок, – подчеркнул мэр.

Во дворе появятся детская и спортивная площадки. Игровой комплекс для юных горожан уже установлен, необходимо нанести специальное прорезиненное покрытие. Кроме того, обустроено основание под волейбольную площадку.

После завершения основных работ подрядная организация приступит к озеленению: будет высажен газон и молодые деревья. Все работы на объекте завершатся к 1 сентября, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Кстати

В этом году в областном центре капитальный ремонт запланирован в 25 дворах муниципалитета. Также по программе «1000 дворов» будут благоустроены еще семь объектов. Кроме того, сотни дворов охвачены текущим ремонтом.

Работы по ремонту дворовых территорий находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные мероприятия проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.