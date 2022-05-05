К первому этапу благоустройства набережной Рогатки в Южно-Сахалинске приступят этим летом

К реализации масштабного проекта по реконструкции набережной реки Рогатки в районе парка приступят в этом строительном сезоне. Об этапах проекта благоустройства рассказал первый вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

— Набережная реки Рогатка — это не просто объект благоустройства, это большое инженерно-гидротехническое сооружение. Поэтому в первую очередь в 2020 году были выполнены инженерные работы, обустройство пристенного дренажа, облицовка стен набережной.

Параллельно разрабатывалась документация на благоустройство, — уточнил Андрей Ковальчук. — Основная задача, которую мы ставили перед проектной организацией — создать из набережной объект притяжения для отдыха и прогулок южносахалицев, чтобы она стала продолжением всеми любимого парка отдыха.

Реконструкция набережной стала победителем общегородского голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Позже в концепцию благоустройства набережной р. Рогатки вошла большая территория: от озера Нижнее в городском парке до пр. Мира, включая прилегающие зеленые и пешеходные зоны, перекресток улицы Детской и Комсомольской, и другие инфраструктурные объекты, расположенные по берегам реки.

Была подготовлена техническая документация, необходимая для начала реализации проекта, в том числе по передаче в ведение городского парка прилегающих к реке земель. В 2021 году завершена разработка проектно-сметной документации, которая прошла экспертизу.

Проект благоустройства набережной масштабный, предусматривает создание единой рекреационной зоны с прогулочной территорией. Он разделен на шесть этапов. К реализации первого приступят в июле нынешнего года, будет обустроена южная часть набережной со стороны ул. Сахалинской на участке от ул. Комсомольской до гостиницы «Турист». Уже решен вопрос финансирования данного этапа, правительство области поддержало проект, определив на эти цели средства в региональном бюджете.

Помимо благоустройства прилегающей территории с созданием пешеходных дорожек, проектом предусмотрено проведение озеленения и высадка кустарников. Кроме того, планируется создание дополнительного пешеходного перехода через ул. Комсомольскую, чтобы можно было попасть в парк с южной стороны набережной. Будет отремонтирован и пешеходный мост через р. Рогатка.

Вторым этапом станет реконструкция северной части набережной в районе парка. Здесь предусмотрено создание своеобразных амфитеатров с выходом к воде и другие конструктивные элементы благоустройства, в том числе строительство террасы с навесом. Третий — пятый этапы включают участки дальше по направлению к пр. Мира.

Завершающий этап пройдет на территории парка у озера Нижнего. Как сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска, при наличии финансирования все работы по этому проекту планируется завершить до 2025 года.