Стремись к победе! Сахалинская сборная по карате заняла первое место в соревнованиях «Кубок маршала А. И. Покрышкина»

Лидеры командного зачета

Ежегодный турнир по карате WKF состоялся в Новосибирске и собрал более 1700 участников. За историю своего существования соревнования из региональных переросли в крупные международные старты, где можно выполнить норматив мастера спорта международного класса. В этом году помимо 52 команд из разных уголков России, от Сахалина до Москвы, в турнире приняли участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Сахалинскую область и Россию на турнире представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств и спортшколы Холмска, сообщили в региональном министерстве спорта.

Медали высшего достоинства в дисциплине «кумитэ» завоевали Жанна Костюшкина (18+ лет, 55 кг), Дмитрий Тё (18+ лет, 60 кг), Кирилл Сек (16 – 17 лет, 55 кг), Максим Мышев (12 – 13 лет, 40 кг), Максим Тимошенко (8 – 9 лет, 25 кг). Также сахалинцы Александр Джулакян, Артём Воротынов и Кирилл Пак стали первыми в ката-группе 12 – 13 лет.

«Серебро» на счету Даниила Петракова (18+ лет, 84 кг), Константина Коковурова (18+ лет, 84+ кг), Ольги Салковой (16+ лет, ката), Анастасии Аксеновой (16 – 17 лет, 59 кг), Артура Авакяна (12 – 13 лет, 40 кг), Кирилла Пака (10 – 11 лет, ката) и Игоря Кима (8 – 9 лет, ката).

Бронзовые награды завоевали Евгений Сон (18+ лет, 67 кг), Виктор Загудаев (16 – 17 лет, 76 кг), Анжелика Сатинова (12 – 13 лет, 47 кг), Элина Шутова (10 – 11 лет, 36 кг) и Артем Воротынов (12 – 13 лет, ката).

Ребятам удалось значительно улучшить прошлогодние результаты, удвоить количество золотых медалей и стать лидерами командного зачета. В их копилке шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград. На второй строчке медального зачета расположились хозяева турнира – команда Новосибирска, третье место у спортсменов из Тюменской области.

На призовых местах

В Хабаровске завершились крупные соревнования по спортивной гимнастике. Всероссийский турнир «Амурский Олимп» в этом году объединил 60 гимнастов в возрасте от 11 до 15 лет из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Биробиджана, Белогорска, Владивостока и Южно-Сахалинска.

Островную столицу на соревнованиях представили трое воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спортшколы «Кристалл». Победителей и призеров определяли как в многоборье, так и на отдельных снарядах. Несколько комплектов наград было разыграно в соревнованиях по общей и специальной физической подготовке.

Сахалинские спортсмены заняли второе и третье места в многоборье. Так, Максим Тихомиров стал серебряным призером по программе второго взрослого разряда, а также завоевал «золото» на перекладине. Давид Че в этом же разряде стал бронзовым призером. Ян Брынцев, который выступал по программе первого разряда, занял второе место в соревнованиях по общей и специальной физической подготовке.

Вернулись с медалями

Открытый чемпионат по бодибилдингу прошел во Владивостоке. За победу боролись участники из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей. Сахалинцы заработали две золотые и одну серебряную медаль.

Денис Маслов одержал победу в категории «бодибилдинг свыше 90 кг» и стал абсолютным победителем в категории «бодибилдинг».

Давид Космынин взял «золото» в категории «пляжный бодибилдинг, 174 см» и стал абсолютным победителем категории «пляжный бодибилдинг».

Спортсменка из Охи, вице-чемпионка мира 2021 года в категории «мастера фитнес-бикини» Елена Литошенко заняла второе место в этой же категории и пятое место в категории «фитнес-бикини до 160 см».

Гол в свои ворота

В 15-м туре первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1) «Сахалин» принимал на своем поле ФК «Строгино». Игра прошла на стадионе «Спартак».

Команда из одноименного района Москвы является одним из самых неудобных соперников для «Сахалина». В предыдущих трех очных встречах островитяне ни разу не смогли отобрать очки у «Строгино». Однако в этот раз неудачная серия была прервана.

Сложно сказать, как разворачивались бы события в матче, если бы не быстрый гол. Точнее, автогол.

На первых минутах долгий розыгрыш углового привел к тому, что мяч отскочил к защитнику «Строгино» Егору Шульге, стоявшему практически на линии ворот. Мяч летел на неудобной высоте, защитник не смог его обработать и тот рикошетом от него отскочил в сетку.

Гости, собиравшиеся ловить хозяев поля на контр­атаках, были вынуждены вносить изменения в свой план на игру. Им пришлось идти вперед большими силами, оголяя пространство в защите.

Футболисты «Строгино» подолгу владели мячом, но создать предпосылки для гола у них никак не получалось. Оборона «Сахалина» играла надежно, а если мяч все же долетал до ворот, то становился легкой добычей голкипера Александра Кима.

В то же время островитяне частенько убегали в контратаку и заставляли нервничать своего соперника.

Игра завершилась со счетом 1:0. «Сахалин» выиграл третий матч подряд, сохранив ворота «сухими».

Разгромили соперников

21-й тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги «Сахалин» провел в Южно-Сахалинске. Соперник островитян – «СШОР № 2» из Комсомольска-на-Амуре. Это были заключительные домашние игры сахалинцев в сезоне.

Матч команд U16 (2007 г. р.) для хозяев поля имел принципиальнейшее значение. Только победа позволяла им остаться в «золотой гонке» до самого финиша.

Гости же в этом сезоне ни на что серьезное уже не претендуют. Они занимают десятое место, не одержав ни одной победы в последних восьми играх (три ничьи и пять поражений). Не повезло им и в этом матче: «Сахалин-2007» выиграл – 10:1.

В турнире U17 (2006 г. р.) соперники были соседями по турнирной таблице. «Сахалин-2006» занимал четвертое место с 30-ю очками, а «СШОР № 2-2006» отставала от него на 4 очка.

При этом, у островитян еще оставались теоретические шансы пробиться на третье место. Правда, для этого им нужна была только победа. И «Сахалин-2006» добился ее – 6:2.

Фестиваль баскетбола

В Хабаровске завершился фестиваль баскетбола «Лига Про» среди команд Дальневосточного федерального округа. Победители и призеры были определены в нескольких возрастных группах (юноши и девушки 2005 – 2006, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2010 – 2011 г. р., мужчины и женщины группы «18+»).

По словам организаторов, фестиваль был самым крупным баскетбольным мероприятием в ДФО за последние годы. Его участниками стали свыше 600 баскетболистов (47 команд по баскетболу 5х5 и 60 команд по баскетболу 3х3).

Представители Сахалинской области не были чужими на этом празднике дальневосточного баскетбола. Им удалось завоевать три комплекта наград.

В мужском турнире по баскетболу 3х3 островитяне заняли второе место. Обладателями серебряных наград стали Егор Мячин, Павел Осипчук, Владислав И и Иван Брух, тренер Евгений Терехов.

Также второе место в активе юниорок 2005 – 2006 г. р. (Василиса Завалкова, Яна Суслова, Арина Иванищева и Алена Храпатая, тренер Анна Мазур).

В турнире юниоров 2007 – 2008 г. р. сахалинцы заняли третье место. Обладателями бронзовых наград стали Егор Савосто, Вадим Венедиктов, Тимофей Назаров и Даниил Бабенков, тренер Евгений Трахачев.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.