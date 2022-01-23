К понедельнику в Южно-Сахалинске обязались расчистить все тротуары, а также проезды и территории школ

Задачу обеспечить проезд к образовательным учреждениям, а также освободить их территории от снега губернатор поставил перед администрацией областного центра.

Во время традиционного субботнего объезда губернатор Валерий Лимаренко проверил качество выполнения работ по расчистке дворов и улиц островной столицы.

— В понедельник, 24 января, наши дети возвращаются в школы с дистанционного обучения. Важно, чтобы город был полностью к этому готов. Необходимо качественно расчистить все тротуары и пешеходные дорожки, подъездные пути, а также территории образовательных учреждений, — отметил губернатор.

К сегодняшнему дню городские службы обеспечили проезд по всем дорогам областного центра, в том числе – в частном секторе. Сейчас ведется расширение транспортных артерий до нормативного состояния. Кроме того, расчищены все внутриквартальные проезды и мусорные площадки.

По поручению главы региона из Углегорского района в областной центр доставили грейдер и ротор. Технику задействовали в Дальнем.

Чтобы ускорить работы по расчистке города от снега были открыты ещё два снежных полигона. В Дальнем, на улице Гвардейской за несколько дней площадка приняла 30 тысяч кубометров снега. В понедельник её ресурс будет исчерпан.

Второй полигон находится в северной части города, на месте бывшего золоотвала южно-сахалинской ТЭЦ. На площадку доставили 17 тысяч кубометров снега. Максимальная вместимость объекта – 120 тысяч кубометров.

Использование этого полигона продолжится в течение пяти лет. Также будет усилена работа северной площадки – там с привлечением частных средств планируется установить снегоплавильную станцию. Соответствующая проектно-сметная документация уже подготовлена.

С помощью интерактивной карты https://map.sakhalin.gov.ru/mobile/map/Clean_Snow#/ можно узнать о расчистке региональных дорог, а также статус каждой конкретной улицы, внутриквартального проезда или двора в Южно-Сахалинске. Зеленый – работы выполнены, желтый – в работе, красный – на очереди, синий – работы в плане на следующий день.

На прием обращений по расчистке города переориентирована горячая линия по вопросам ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Благодаря сервису люди имеют возможность узнать сроки расчистки конкретных дворов.

Также вопрос можно задать в Instagram @informgkh65, через мессенджер WhatsApp +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения) или электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru.

Кроме того, сообщения, касающиеся интерактивной карты, можно направлять через портал «Сахалин.онлайн». Для обратной связи с жителями работает колл-центр: 312-780. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00.

С 13 по 21 января службы приняли почти 4 тысячи заявок по расчистке снега, сообщает пресс-служба регионального правительства.