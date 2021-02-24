К проекту «Единая карта сахалинца» присоединились новые партнеры

Теперь карта доступна клиентам «Почта банка» и «Россельхозбанка». Ранее областные власти достигли договоренностей о выпуске социальной карты с Азиатско-Тихоокеанским Банком, Газпромбанком и банком Итуруп. В ближайшие месяцы соглашения о сотрудничестве будут подписаны и с другими финансовыми организациями.

– Стремимся к тому, чтобы жителям области было как можно проще получать социальные услуги, без волокиты и неуместной бюрократии. Поэтому с осени прошлого года «Единая карта сахалинца» получила банковское приложение. Это позволило перечислять на нее различные социальные выплаты, пенсию и даже зарплату. При этом выпускается и обслуживается эта карта бесплатно, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко. – Чем больше банков предоставляет социальную карту, тем удобнее для жителей – нередко отделения расположены в шаговой доступности от дома.

С помощью социальной карты островитяне старше 70 лет бесплатно пользуются услугами общественного транспорта, а люди от 55 – посещают учреждения культуры и спорта, получают повышенный кэшбек и скидки в магазинах и аптеках (от 1,5 до 10 процентов).

Кроме того, на карту можно перечислять денежные средства и оплачивать с её помощью любые покупки, в том числе – бесконтактным способом.

Отметим, сегодня единой картой с банковским приложением пользуются 1300 жителей области. Получить её можно, написав заявление в банке, сообщает пресс-служба регионального правительства.