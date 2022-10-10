К углеродному рынку – по зеленой повестке. В Южно-Сахалинске прошла международная конференция «Экологическая политика и устойчивое развитие»

Все флаги – в гости к нам!

В большом зале Дома правительства области было многолюдно и «многофлажно». Вьетнам, Никарагуа, Малайзия, Лаос, Индонезия, Китай, Беларусь, Индия, КНДР, Непал… Очно и заочно, благодаря интернету, в сессии участвовали делегации от 18 государств. В составе делегаций были руководители государств и правительств, правящих партий и парламентов, высокопоставленные дипломаты, министры.

– Такого представительного форума в межпартийном формате еще никогда не проводилось. Наша задача – выработать основы общественно-политической поддержки со стороны ответственных политических сил АТР, Евразии реальной заботе о среде обитания, о том, чтобы климат не приносил людям ущерба… – отметил Андрей Климов, член Совета Федерации, председатель подкомитета по взаимодействию со странами БРИКС и временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Главными спикерами также выступили глава региона Валерий Лимаренко и Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.

Пилотный регион

Валерий Лимаренко в приветственном обращении акцентировал внимание участников на том, что наш регион – нефтегазодобывающий и будет развивать этот сегмент, несмотря на то, что через несколько лет планируется добиться углеродной нейтральности.

– В нашем регионе разница между выбросами и поглощением CO2 составляет чуть менее 2 млн тонн в год – сообщил он. – Тем не менее, промышленность будет развиваться. И нужно стремиться к тому, чтобы отрасли соответствовали самым современным зеленым технологиям. Планируем вырабатывать водород – значит, обязательно будем улавливать и утилизировать CO2. Другой пример: планируем вдвое, до 11 млн тонн, увеличить добычу угля. Уже в 2022 году заработает конвейер, который на 23 километра будет транспортировать уголь без использования большого числа автомобилей. Это позволит значительно уменьшить количество выбросов.

У области большие планы по налаживанию ветряной генерации, предприятия будут использовать экологически чистую энергию. Совместно с коллегами из Белоруссии разработана программа по переводу БелАЗов на электричество.

В коммунальном хозяйстве области действует программа энергосбережения для объектов социальной, жилищной сфер и для предприятий, занимающихся энергоснабжением, водоснабжением, теплоснабжением. В ближайшее время будут сделаны серьезные шаги по улучшению показателей эффективности в этих сферах. Таким образом, мы делаем первые шаги к углеродному рынку.

Сахалинская область – первая и пока единственная, осуществляющая эксперимент в соответствии с Федеральным законом № 34, вступившим в силу 1 сентября 2022 года.

Что такое фандомат?

Министр экологии и устойчивого развития региона Милена Милич, курирующая эксперимент по углеродному регулированию, межведомственную работу по целям устойчивого развития и вопросы, связанные с экологией и климатом, продемонстрировала и прокомментировала эту программу, используя содержательную презентацию.

1 сентября в регионе стартовал масштабный эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который продлится до конца 2028 года.

Ключевые мероприятия программы нацелены на достижение 100-процентной газификации региона, повышение энергоэффективности, реализацию проектов в сфере альтернативной энергетики, развитие экологичного транспорта, рациональное обращение с отходами и повышение поглощения CO2 экосистемами.

В ближайшие несколько лет предстоит перевести более 145 котельных с угля и дизтоплива на газ, модернизировать более 20 котельных, подключить к газу 12800 домовладений. Это принесет сокращение выбросов на 680 тысяч тонн СО2.

Важный аспект – повышение энергоэффективности. Ремонт многоквартирных домов, замена уличного освещения, популяризация энергосбережения, снижение потерь при передаче энергии по сетям, снижение удельного расхода топлива дадут сокращение на 160 тысяч тонн СО2.

Перевод более 10 тысяч единиц автотранспорта на газомоторное топливо, использование более 2 тысяч электрокаров, открытие 1 тысячи электрозаправок для них и создание транспортного хаба позволит сократить выбросы еще на 75 тысяч тонн.

Развитие новой энергетики: ветровой, солнечной, геотермальной и малой гид­роэнергетики, плюс создание водородного кластера дадут сокращение в 215 тысяч тонн СО2.

Эффективное обращение с отходами, в том числе ликвидация либо консервация 16 свалок, запуск 100 фандоматов (автоматов по приему тары. – Прим. авт.) для раздельного сбора отходов, сортировка 60 процентов всего объема отходов и утилизация свалочного газа дадут минус 20 тысяч тонн СО2.

Проведение ежегодных лесопатологических исследований на общей площади 21,5 тысячи гектара, лесовосстановление на 3 тысячах гектаров, развитие марикультуры дадут поглощение 600 тысяч тонн СО2 в лесных, почвенных, морских и водно-болотных природных экосистемах.

В программе большое внимание уделено стратегическому партнерству во всех ключевых направлениях, будь то гармонизация систем углеродного регулирования, реализация совместных зеленых проектов, экспертизы и обмен опытом по линии экологии и климата или экологическое просвещение общественности, работа с молодежью, развитие волонтерства.

Владимир СЛАВИН.

К слову

Как и было запланировано, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев принял участие в международной конференции на Сахалине в дистанционном режиме. В своем приветственном слове Медведев подчеркнул, что конференция будет способствовать укреплению взаимодействия между странами – сторонниками разумной экологической политики.