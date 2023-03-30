К вопросу о дачной дороге. Ответ на публикацию

«Дорога, как болото» – так называлось письмо о неудовлетворительном состоянии грунтовой дороги от синегорской трассы до Новодеревенского и до садовых товариществ «Строитель», «Горняк», «Ключи» (24 марта 2023 г.).

Сейчас эта дорога представляет болото, которое еле преодолевают высокопроходимые автомобили, а летом здесь долго не оседающая пыль.

Из администрации Южно-Сахалинска поступил ответ на публикацию.

По данным вице-мэра Алексея Римши, данная дорога относится к 5 категории: не имеет твердого покрытия, проложена по грунту. Дорога находится на балансе муниципалитета, и ее обслуживает муниципальное предприятие – завод строительных материалов им. Федотова.

Ежегодно на дороге заменяются пучинистые грунты. В зимнее время года расчищается снег, а летом проводятся работы по профилированию дорожного полотна, подсыпаются провалы и ямы.

Привести трассу в порядок с помощью технологии литого асфальта невозможно. Она не предназначена для грунтовых дорог.

Все существующие технологии связаны с капитальными работами, а следовательно, с крупными затратами. Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо построить дорогу на Новодеревенское. В настоящий момент средств на это в бюджете Южно-Сахалинска нет. Сотрудники управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства постоянно следят за дорогой, и при необходимости специалисты завода им. Федотова проводят работы для ее поддержания в надлежащем состоянии.