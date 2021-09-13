К выборам все готово. Осталась сущая малость: прийти — и проголосовать

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу РФ восьмого созыва. В четверг, 16 сентября, будет объявлен традиционный «день молчания», когда любая агитация запрещена. В Сахалинской области к общероссийскому избирательному мероприятию добавятся и выборы в некоторые местные органы самоуправления.

Как выбираем

В Сахалинской области насчитывается 375,2 тыс. избирателей. Наибольшее их число зарегистрировано в областном центре — 144,7 тыс., а наименьшее — в Северо-Курильском городском округе: 1 666 человек.

Вот уже 15 лет в стране действуют поправки в избирательное законодательство, отменяющие минимальный порог явки избирателей на выборах. Они будут признаны состоявшимися при любом числе пришедших на избирательные участки. Так что понятие «большинство» по отношению к численности населения весьма условное.

Нынешние выборы обещают быть максимально прозрачными, начиная от избирательных урн и заканчивая наблюдателями от политических партий и членов общественной палаты Сахалинской области.

Бланки уже отпечатаны и привезены на избирательные участки.

В дни выборов будет действовать система видеонаблюдения и фиксации «проголосовавших» бюллетеней. Во время голосования можно будет в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит на участках, включая подведение итогов голосования и подписание протоколов. Для этого необходимо прийти в центр общественного наблюдения общественной палаты Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Священномученика Илариона Троицкого, д. 4.

Некоторые островитяне уже сделали свой выбор: досрочно проголосовало 5 500 человек.

Онлайн-голосование не предусмотрено.

Кого выбираем

Места в Госдуме по партийным спискам рассчитывают занять кандидаты от следующих партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Зеленые», «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Для прохождения в Госдуму партиям необходимо будет набрать не менее 5 процентов голосов. Количество мест будет выделено пропорционально количеству проголосовавших за партию.

По Сахалинскому одномандатному избирательному округу ¹ 167 кандидатами в депутаты зарегистрированы Александр Анистратов («Справедливая Россия»), Роман Веденеев («Новые люди»), Антон Гуркин («Яблоко»), Георгий Карлов («Единая Россия»), Александр Коньков («Родина»), Олег Корецкий («Коммунисты России»), Алексей Корниенко (КПРФ) и Дмитрий Флеер (ЛДПР).

Сколько выбираем

В Госдуме восьмого созыва будет работать 450 депутатов. Половина из них пройдет в парламент по партийным спискам, а половина — по результатам голосования по одномандатным округам.

Соответственно, избиратели получат на руки два бюллетеня. В одном из них будет предложено отдать свой голос любой из 14 партий, а в другом — проголосовать за одного из 8 кандидатов-одномандатников.

Дополнительно к двум общероссийским бюллетеням избирателям из Анивы, Невельска, Холмска, Ноглик и Охи вручат и третий бюллетень — с фамилиями кандидатов в местные законодательные собрания. Так что избирателям этих районов буквально через несколько дней предстоит выбрать будущее не только для России, но и для местных муниципальных образований.

Где выбираем

Выборы обеспечат областной избирком, 18 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 2 судовые ТИК. С 8.00 до 20.00 будут работать 321 избирательный участок и около 120 судовых избирательных участков.

В населенных пунктах, где нет помещений для голосования, 17 и 18 сентября можно будет проголосовать в переносную избирательную урну. Традиционно предусмотрено голосование на дому, а также в местах содержания под стражей.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при голосовании предусмотрены измерение у избирателей температуры, выдача ручек, масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции 1,5 метра и прочие антиковидные меры.

По мнению Центризбиркома, в условиях запретов, связанных с очередной волной пандемии, такие протяженные по времени выборы обеспечат дополнительные условия для безопасности избирателей.

В общем, все продумано, рассчитано и предусмотрено, осталось лишь прийти — и проголосовать.

А дальше — видно будет.

Игорь КАЛИНИН.